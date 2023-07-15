Во время визита в Украину Юн Сок Эль посетил Бучу и Ирпень, где россияне совершали жестокие зверства во время оккупации в марте 2022 года.

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Президент Южной Кореи побывал в Буче и Ирпене В пресс-службе президента Южной Кореи сообщили, что Юн и его супруга Ким Кеон Хи прибыли в Украину из Польши днем ранее. Делегация Южной Кореи посетила Бучу / Фото Офис генпрокурора Лидер Южной Кореи планирует возложить венок к военному памятнику, а затем провести встречу на высшем уровне с президентом Владимиром Зеленским.

Этот визит завершает двухэтапную поездку, во время которой Юн побывал в Литве на саммите НАТО, а затем в Польше с официальным визитом.

Южная Корея размышляет, передавать ли Украине оружие