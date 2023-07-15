Під час візиту в Україну Юн Сок Ель відвідав Бучу та Ірпінь, де росіяни скоювали жорстокі звірства під час окупації у березні 2022 року.
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Президент Південної Кореї побував у Бучі та Ірпені
У пресслужбі президента Південної Кореї повідомили, що Юн і його дружина Кім Кеон Хі прибули в Україну з Польщі днем раніше.
Делегація Південної Кореї відвідала Бучу / Фото Офіс генпрокурора
Лідер Південної Кореї планує покласти вінок до військового пам'ятника, а потім провести зустріч на вищому рівні з президентом Володимиром Зеленським.
Цей візит завершує двоетапну поїздку, під час якої Юн раніше побував у Литві на саміті НАТО, а потім у Польщі з офіційним візитом.
Південна Корея роздумує, чи передавати Україні зброю
- Донедавна Південна Корея надавала лише гуманітарну та економічну допомогу Україні. Проте президент Юн Сок Йоль, який перебував тоді з візитом у США, на запитання про можливість постачання зброї Києву відповів, що цей варіант розглядають.
- Восени 2022 року у ЗМІ з'явилася інформація, що Південна Корея допоможе Україні з летальною зброєю за посередництва США. Повідомлялося, що Сеул продасть США 100 000 одиниць 155-мм артилерійських боєприпасів. Згодом ці боєприпаси нібито мали б доставити в Україну.
- Однак Південна Корея відразу заперечила інформацію. У Сеулі наголосили, що продадуть Пентагону боєприпаси 155 калібру, але вони не мають потрапити в Україну. Навесні 2023 року у ЗМІ знову з'явилася інформація, що Південна Корея передає Україні боєприпаси за посередництва США.
- Нещодавно речник Держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що США не проти військової допомоги Україні від Південної Кореї.