Корейське видання KBS повідомило, що українського дипломата заарештували в Сеулі за підозрою в нападі на працівників бару та поліцейських. У повідомленні мовиться, що дипломат був у стані алкогольного сп'яніння.

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Український дипломат напав на працівників бару та поліцейських

Поліцейський відділок Йонсан у Сеулі уточнив, що мовиться про працівника посольства України віком близько 40 років. Там зазначили, що його затримали за підозрою у нападі та перешкоджанні правосуддю за напад на персонал та поліцейських у барі в районі Ітевону (Йонсан-гу).

Український дипломат нібито посварився з відвідувачами перед баром і напав на співробітника, який намагався його зупинити, і на поліцейського, який приїхав на виклик.

Поліція заарештувала його на місці. Його доставили до поліцейського відділку для проведення розслідування і вночі відпустили.

Як відреагували на скандал в Україні

На інцидент за участю дипломата відреагувало Посольство України. У посольстві заявили, що приносять "свої щирі вибачення корейській громадськості та всім причетним до цього інциденту за будь-які страждання та незручності, спричинені цим інцидентом".

Повідомляється, що посольство тісно співпрацює з корейською владою з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування цього інциденту.

У МЗС заявили, що відкликають дипломата

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що у відомстві ухвалили рішення відкликати цього дипломата з відрядження та повернути в Україну.

МЗС України оперативно проаналізувало всі деталі інциденту, який мав місце в Сеулі за участі співробітника українського посольства. За підсумками ухвалено рішення про негайне відкликання дипломата із довготермінового відрядження та його повернення до України,

– зазначив Ніколенко.

Він також наголосив, що "всі працівники української дипломатичної служби за кордоном мають неухильно дотримуватися професійної та моральної етики, а також поважати законодавство країн їхнього перебування".