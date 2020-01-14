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      Севастополь должен сохранить особый статус до деоккупации, – представитель Зеленского

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      Севастополь должен сохранить особый статус до деоккупации, – представитель Зеленского в АРК / UATV

      Идею о временно оккупированном Севастополе как отдельной административно-территориальной единице сохранят, чтобы не дать повода для пропаганды.

      Особый статус Севастополя сохранится в Конституции до деоккупации Крыма, об этом сообщил представитель президента в Крыму Антон Кориневич на своей фейсбук-странице.

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      Так, в доработанном проекте закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица Украины. Кориневич при этом добавил, что "ни один город Украины не должно иметь специальный статус".

      Но пока АР Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями и обе упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины,
      – написал чиновник в фейсбуке.

      Кориневич отметил, что соответствующую правку внесли по обращению представительства, которое он возглавляет.

      В "Слуге народа" хотят отмены особого статуса оккупированного города Севастополя. В частности, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко считает, что с момента оккупации Крыма Россией аргументы за такой статус потеряли всякое значение для Украины.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Новости Севастополя Аннексия Крыма
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