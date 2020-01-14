Севастополь має зберегти особливий статус до деокупації, – представник Зеленського

Згадка про тимчасово окупований Севастополь як окрему адміністративно-територіальній одиниці збережуть, щоб не дати приводу для пропаганди.

Особливий статус Севастополя збережеться в Конституції до деокупації Криму, про це повідомив представник президента в Криму Антон Кориневич на своїй фейсбук-сторінці.

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Так, у доопрацьованому проєкті закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади Севастополь згадується як окрема адміністративно-територіальна одиниця України. Кориневич при цьому додав, що "жодне місто України не повинно мати спеціального статусу".

Але допоки АР Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями і обидві згадуються у резолюціях міжнародних організацій, і допоки статус Криму на рівні Конституції не змінено, видається за доцільне, з метою дотримання сталості позиції України на міжнародній арені, залишити Севастополь як окрему адміністративно-територіальну одиницю в Конституції України,

– написав чиновник у фейсбуці.

Кориневич зазначив, що відповідну правку внесли за зверненням представництва, яке він очолює.

У "Слузі народу" хочуть скасування особливого статусу окупованого міста Севастополя. Зокрема, народний депутат України від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко вважає, що з моменту окупації Криму Росією аргументи за такий статус втратили будь-яке значення для України.