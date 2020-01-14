11:46
14 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін + Асад = "Голуб миру" Трамп. "Танчики" в парламенті РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 13 січня
      Вєсті.UA: Італійські канікули Кернеса. Ваша святість Дубінський
      Вєсті.UA
      21:01, 13 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Севастополь має зберегти особливий статус до деокупації, – представник Зеленського

      174 Читать новость на русском
      Севастополь має зберегти особливий статус до деокупації, – представник Зеленського в АРК / UATV

      Згадка про тимчасово окупований Севастополь як окрему адміністративно-територіальній одиниці збережуть, щоб не дати приводу для пропаганди.

      Особливий статус Севастополя збережеться в Конституції до деокупації Криму, про це повідомив представник президента в Криму Антон Кориневич на своїй фейсбук-сторінці.

      Цікаво: Чи готова українська армія звільнити Крим та Донбас, – думка Дейнеги

      Так, у доопрацьованому проєкті закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади Севастополь згадується як окрема адміністративно-територіальна одиниця України. Кориневич при цьому додав, що "жодне місто України не повинно мати спеціального статусу".

      Але допоки АР Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями і обидві згадуються у резолюціях міжнародних організацій, і допоки статус Криму на рівні Конституції не змінено, видається за доцільне, з метою дотримання сталості позиції України на міжнародній арені, залишити Севастополь як окрему адміністративно-територіальну одиницю в Конституції України,
      – написав чиновник у фейсбуці.

      Кориневич зазначив, що відповідну правку внесли за зверненням представництва, яке він очолює.

      У "Слузі народу" хочуть скасування особливого статусу окупованого міста Севастополя. Зокрема, народний депутат України від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко вважає, що з моменту окупації Криму Росією аргументи за такий статус втратили будь-яке значення для України.

      Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      сьогодні
      33083
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Президент України Анексія Криму Новини Севастополя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:30 Почему Иран признал уничтожение Boeing
      Іван Яковина 1903
      13 січня , 22:00 Письмо из Луганска: о местных похитителях праздников
      Ольга Черненко 1182
      сьогодні , 11:23 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      17860
      13 січня , 21:42 Можливе падіння режиму: західні медіа про протести в Ірані через катастрофу МАУ
      Світлана Попова 1527
      13 січня , 19:00 Обмін полоненими: яких злочинців Україна віддала окупантам
      Леонід Остальцев 687
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук