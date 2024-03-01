В Севастополе едут скорые после серии взрывов: партизаны заявляют о прилете

Днем 1 марта на территории временно оккупированного Крыма прогремели громкие взрывы. Сообщается, что сейчас в Севастополе едут автомобили скорой помощи.

Информацию о движении карет скорой помощи в Севастополе сообщили партизаны движения "Атеш". Вероятно, причиной стал "прилет"

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Партизаны сообщают о попадании

Местные телеграмм-каналы сообщают о по меньшей мере одном попадании. По предварительной информации, прилет был по военной базе в Гвардейском.

Скорые в Севастополе куда-то едут. Точно нет прилетов?

– говорится в сообщении движения "Атеш".

На данный момент движение карет скорой помощи в городе не прекращается. В то же время в Севастополе фиксируют перебои в работе мобильного интернета.