Вероятно, причина в испорченной рыбе. Таким образом, поминки превратились в еще один похорон. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

Смотрите также После удара по штабу ЧФ России враг использует ракетоносители бессистемно и бессмысленно, – Гуменюк

На поминках одного из офицеров в Севастополе отравились люди

По данным росСМИ, в Севастополе на поминках одного из офицеров, погибшего в результате удара по штабу Черноморского флота, семеро гостей отравились, двое из них – скончались в реанимации.

Предварительная причина – испорченная рыба, которую подавали на стол в одном из ресторанов города.

Что известно об ударе по штабу Черноморского флота России