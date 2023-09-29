Імовірно, причина у зіпсованій рибі. Таким чином, поминки перетворилися на ще один похорон. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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На поминках одного з офіцерів у Севастополі отруїлися люди

За даними росЗМІ, у Севастополі на поминках одного з офіцерів, який загинув внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту, семеро гостей отруїлися, двоє з них – померли у реанімації.

Попередня причина – зіпсована риба, яку подавали до столу в одному із ресторанів міста.

Що відомо про удар по штабу Чорноморського флоту Росії