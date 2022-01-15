В Севастопольской бригаде тактической авиации учились воздушным боям на МиГ-29: зрелищное видео

На фоне угрозы полномасштабной российской агрессии в Украине отрабатываются навыки противовоздушной обороны. В частности, в Севастопольской бригаде тактической авиации имени Александра Покрышкина стартовали командирские полеты.

Командирские полеты стали первыми учениями Севастопольской бригады тактической авиации в 2022 году. К ним присоединились как члены команды, так и представители высших звеньев.

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Как проходят учения

Во время учеб участники отрабатывают парные полеты на малых высотах и ​​воздушное сражение с ударными самолетами. Командование бригады отмечает, что целью учений является формирование и усовершенствование инструкторско-методических умений и навыков руководящего летного состава.

Кроме учений в обычных условиях, планируется отрабатывать также бои в сложных условиях – ночью и при ухудшении погоды. Также участники тренировок будут учиться вести одиночные и групповые бои на истребителях МиГ-29.

Командирские полеты Севастопольской бригады тактической авиации: зрелищное видео

Что известно о МиГ-29 МиГ-29 – многоцельный истребитель, находящийся на вооружении в ряде стран мира. Создан еще в 1977 году. На вооружении у Украины около 120 единиц, дислокация которых в основном на 3 базах: на Киевщине, в Ивано-Франковске и в Луцке.

Последние учения ВСУ

В декабре 2021 года на админграницы с оккупированным Крымом Херсонской области провели тактическую учебу с участием артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки войск "Юг". Тогда командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев рассказал, что подразделениям необходимо усовершенствовать способность вовремя и адекватно реагировать на военную опасность с морского побережья.

В январе 2022 года ВСУ начали интенсивную подготовку тактической авиации. В общей сложности военные летчики провели в воздухе более 200 часов.

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