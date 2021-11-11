Север Китая несколько дней засыпает снегом: тысячи людей пострадали

В северо-восточных городах Китая уже несколько дней фиксируют рекордный снегопад. Еще в воскресенье, 7 ноября, температура воздуха опустилась до -14 градусов.

Такого снегопада не было уже 100 лет

Самая сложная ситуация в провинции Ляонин. В столице региона среднее количество высоты снежного покрова достигло 51 сантиметра. Это самый высокий уровень снегопада с 1905 года.

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На дорогах в провинции Аньшань лежат полуметровые сугробы. Из-за этого автомобили не могут проехать. Кроме того, нарушено и железнодорожное сообщение. Некоторые трассы закрыли на проезд еще 9 ноября.

Дороги расчищают 6 тысяч коммунальщиков. Однако везде успеть они не могут. На помощь отправились спасатели и 30 тысяч волонтеров.

Местные власти ввели в действие план экстренного реагирования. Предприятия всех отраслей усилили профилактические и противоаварийные меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование городского хозяйства.

Смотрите видео сильного снегопада в Китае:

На видео местных жителей видно, что снег полностью засыпал улицы. Автомобилей практически не видно из-под сугробов. Сугробы снега падают на людей с крыши.

Известно, что в результате сильной метели погиб 1 человек, еще более 5600 – пострадали.

Снег полностью засыпал автомобили: видео

Люди катаются на сноуборде в городском парке:​