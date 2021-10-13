Правоохранители ворвались в одну из городских аптек. Проверяли таможенные бумаги для закупки лекарств – якобы для предотвращения контрабанды товаров.
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Местные жители выступили против полиции
Люди вышли на улицы, выступая против действий полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ. Вместо этого протестующие забросали их камнями в ответ.
В городе слышен гул сирен.
Столкновения в Косово, смотрите видео:
Есть пострадавшие
В телеграм-каналах пишут о пострадавших во время беспорядков. Точное количество неизвестно, но отмечают, что по меньшей мере 10 человек попали в реанимацию.
Кроме того, повреждения получили несколько припаркованных автомобилей.
Что известно о недавнем конфликте на границе Косово с Сербией
- Эскалация конфликта на границе состоялась 20 сентября.
- Косовские правоохранители на двух пунктах пропуска начали принудительно заменять автомобильные номера на машинах. Водители должны были платить за это по 5 евро.
- Сербы устроили акцию протеста. Армию привели в повышенную боеготовность.
- В ЕС призвали стороны к сдержанности.