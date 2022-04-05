Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
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На севере Полтавщины украинские военные сбили 2 вражеские ракеты. Обломки от нее повредили линии электропередачи.
Источник:телеграм Дмитрия Лунина
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
К теме Силы ПВО уничтожили несколько ракет, – глава Полтавской ОГА о ракетном ударе по Миргороду
Новость дополняется...