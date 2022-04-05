Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Через пошкодження лінії електропередачі, у п'яти населених пунктах наразі немає світла. В одному з сіл – частково.

Ремонтники вже виїхали. Сьогодні (5 квітня – 24 канал) плануємо відновити електропостачання,

– додав глава ОВА.

Нагадаємо, у Кременчуці, що на Полтавщині, після російського ракетного удару 2 квітня спалахнула нафтобаза. Рятувальники гасили пожежу понад півтори доби.

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