Займання повністю ліквідували приблизно о 20 годині 3 квітня. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Днем раніше У Кременчуці досі гасять пожежу на нафтобазі після ракетних ударів

Коли змогли локалізувати вогонь

Ракети Росії влучили сюди ще о 6 годині ранку днем раніше. Після цього працівники ДСНС були змушені працювати не покладаючи рук.

Ввечері того ж дня вогонь змогли локалізувати. Проте, попри відсутність поширення, полум'я становило значну небезпеку.

Пожежа на Кременчуцькому НПЗ повністю ліквідована. Дякую рятувальникам і всім причетним за героїчну роботу,

– написав голова Полтавської ОВА.

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