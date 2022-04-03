Займання повністю ліквідували приблизно о 20 годині 3 квітня. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Днем раніше У Кременчуці досі гасять пожежу на нафтобазі після ракетних ударів
Коли змогли локалізувати вогонь
Ракети Росії влучили сюди ще о 6 годині ранку днем раніше. Після цього працівники ДСНС були змушені працювати не покладаючи рук.
Ввечері того ж дня вогонь змогли локалізувати. Проте, попри відсутність поширення, полум'я становило значну небезпеку.
Пожежа на Кременчуцькому НПЗ повністю ліквідована. Дякую рятувальникам і всім причетним за героїчну роботу,
– написав голова Полтавської ОВА.
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