На Севере Украины сбили один и подбили еще один вражеские Су-34

Вооруженные силы Украины сбили еще один российский бомбардировщик Су-34. Российская авиация продолжает нести потери.

Информацию о сбитом вражеском самолете подтвердили и жители населенных пунктов, которые видели падение самолета.

Внимание Силы ПВО сбили вражеский Су-24

По состоянию на 11:00 12 марта имеем уточненную информация об одном сбитом и одном подбитом бомбардировщиках Су-34,

– говорится в сообщении военных.

Имеются данные также об аварийном приземлении другого.

Наши защитники продолжают оборону Черниговщины и не допускают прорывов врага и продвижения его дальше по Украине.

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Ситуация в зоне ответственности подразделений ОК "Север" остается контролируемой.

По состоянию на 11:00 12 марта имеем уточненную информацию об одном сбитом и одном подбитом бомбардировщике Су-34. Жители населенных пунктов, в которых временно находятся оккупационные войска, подтвердили данные, ведь видели падение одного и аварийное приземление другого.

В других направлениях защитники продолжают активную оборону Черниговщины и не допускают прорывов врага и продвижения его дальше по Украине.

Верьте в своих защитников!

Вместе – к победе!