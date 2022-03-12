На Севере Украины сбили один и подбили еще один вражеские Су-34
Источник:Оперативное командование "Север"
Вооруженные силы Украины сбили еще один российский бомбардировщик Су-34. Российская авиация продолжает нести потери.
Информацию о сбитом вражеском самолете подтвердили и жители населенных пунктов, которые видели падение самолета.
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По состоянию на 11:00 12 марта имеем уточненную информация об одном сбитом и одном подбитом бомбардировщиках Су-34,
– говорится в сообщении военных.
Имеются данные также об аварийном приземлении другого.
Наши защитники продолжают оборону Черниговщины и не допускают прорывов врага и продвижения его дальше по Украине.
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Ситуация в зоне ответственности подразделений ОК "Север" остается контролируемой.
По состоянию на 11:00 12 марта имеем уточненную информацию об одном сбитом и одном подбитом бомбардировщике Су-34. Жители населенных пунктов, в которых временно находятся оккупационные войска, подтвердили данные, ведь видели падение одного и аварийное приземление другого.
В других направлениях защитники продолжают активную оборону Черниговщины и не допускают прорывов врага и продвижения его дальше по Украине.
Верьте в своих защитников!
Вместе – к победе!