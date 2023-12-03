О соответствующем решении штата рассказала на своей странице в соцсети X госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. Она также выразила благодарность штату и губернатору.

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Голодомор признали геноцидом 35 штатов

Мы благодарны штату Северная Каролина и губернатору Рою Куперу за повторное признание Голодомора геноцидом в 90-ю годовщину Голодомора в Украине,

– говорится в сообщении.

Какие же еще штаты признали Голодомор геноцидом украинцев. Еще 22 мая 2017 года соответствующую резолюцию принял Сенат штата Вашингтон. Позже присоединились Висконсин, Иллинойс, Канзас, Массачусетс, Миссури, Мичиган, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Орегон и Пенсильвания. А также Огайо, Юта, Миннесота, Вирджиния, Северная Каролина, Коннектикут, Алабама, Род-Айленд, Техас, Вашингтон, Мэриленд, Аризона, Айова и другие.



Северная Каролина признала Голодомор геноцидом украинского народа / Фото со страницы Маркаровой

Голодомор 1932 – 1933 годов одна из самых трагических страниц в истории нашего государства. Искусственно созданный массовый голод стал причиной миллионов жертв. По данным историков, Голодомор мог унести жизни около 7 миллионов человек.

Заметим, что в Верховной Раде обратились к демократическим государствам мира. Их попросили признать геноцидом украинского народа Голодомор 1932 – 1933 годов. Соответствующий процесс активизировался после начала полномасштабного вторжения. Это решение принял ряд государств Европы, а также 35 штатов США.

Обратим внимание! Согласно опросу, проведенному социологической группой "Рейтинг", 92% украинцев считают Голодомор геноцидом украинского народа.

В школах Канады будут изучать Голодомор

Тем временем в провинции Онтарио в школах будут изучать трагедию Голодомора 1932 – 1933 годов. Знакомиться с трагическими страницами украинской истории 10-классники начнут с 2025 года. Об этом рассказал министр образования Онтарио Стивен Лечче.

По его словам, ученики будут изучать не только Голодомор, но и жестокие последствия экстремистских политических идеологий. Речь идет о коммунизме и марксизме.

Голод против украинского народа был актом геноцида, и долг канадцев – помнить об этом,

– подчеркнул министр образования Лечче.

Он добавил, что для продолжения Национального тура о повышении осведомленности о Голодоморе выделят 300 тысяч долларов. Эти деньги получит Канадско-украинский фонд.