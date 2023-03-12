Очередное ракетное испытание КНДР состоялось 10 марта в присутствии Ким Чен Ина. В ходе испытаний были задействованы шесть машин с четырьмя пусковыми контейнерами на каждой.

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Ранее KN-24 показал дальность стрельбы до 410 километров

Сообщается, что было запущено не менее шести баллистических оперативно-тактических ракет, фактическая дальность стрельбы составила 110 километров, цель – "аэродромы противника".

Журналисты предполагают, что дистанция для пуска ракет могла быть ограничена намеренно, чтобы не раздражать Китай, в направлении которого, по сути, летели эти ракеты.



Испытательный пуск северокорейских ракет KN-24 / Фото Rodong Sinmun

Авторы NK News указывают, что это был комплекс типа KN-25. Во время парада 1 января 2023 года армия КНДР показала сразу 30 пусковых установок такого ОТРК.

Но украинский военный портал Defence Express пишет, что это предположение нелогично. Причина – отличия во внешнем виде: NK-25 имеет шесть пусковых направляющих и гусеничное шасси, а на фото от 10 марта комплекс имеет колесное шасси и четыре направляющих на каждой из машин.

Вероятно, Северная Корея провела стрельбы из ракетного комплекса KN-24, первая парадная демонстрация которого прошла еще в 2019 году. ОТРК KN-24 разрабатывался на базе KN-02, северокорейского "клона" комплекса "Точка-У".



Пуск северокорейских ракет KN-24 / Фото Rodong Sinmun

В ходе нескольких испытательных стрельб в 2020 году северокорейский KN-24 показал дальность стрельбы до 410 километров. Поэтому некоторые ресурсы характеризуют эту систему как по существу "аналог ATACMS", только с "местной спецификой".

Другие данные по этому ОТРК пока отсутствуют, в частности – вероятные темпы производства ракет, и могут ли они быть точно носителями тактического ядерного оружия.

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