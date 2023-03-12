Чергове ракетне випробування КНДР відбулося 10 березня за присутності Кім Чен Ина. Під час випробувань були задіяні шість машин із чотирма пусковими контейнерами на кожній.
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Раніше KN-24 показав дальність стрільби до 410 кілометрів
Повідомляється, що було запущено щонайменше шість балістичних оперативно-тактичних ракет, фактична дальність стрільби склала 110 кілометрів, ціль – "аеродроми противника".
Журналісти припускають, що дистанція для пуску ракет могла бути обмежена навмисно, аби не дратувати Китай, в напрямку якого по суті й летіли ці ракети.
Випробувальний пуск північнокорейських ракет KN-24 / Фото Rodong Sinmun
Автори NK News вказують, що це був комплекс типу KN-25. Під час параду 1 січня 2023 року армія КНДР показала одразу 30 пускових установок такого ОТРК.
Але український військовий портал Defence Express пише, що це припущення нелогічне. Причина – відмінності у зовнішньому вигляді: NK-25 має шість пускових направляючих та гусеничне шасі, а на фото від 10 березня комплекс має колісне шасі та чотири направляючі на кожній з машин.
Ймовірно, Північна Корея провела стрільби із ракетного комплексу KN-24, перша парадна демонстрація якого відбулась ще у 2019 році. ОТРК KN-24 розроблявся на базі KN-02, північнокорейського "клона" комплексу "Точка-У".
Пуск північнокорейських ракет KN-24 / Фото Rodong Sinmun
Під час декількох випробувальних стрільб у 2020 році північнокорейський KN-24 показав дальність стрільби до 410 кілометрів. Через що деякі ресурси характеризують цю систему як по суті "аналог ATACMS", тільки із "місцевою специфікою".
Інші дані по цьому ОТРК поки що відсутні, зокрема – ймовірні темпи виробництва ракет, і чи можуть вони бути достеменно носіями тактичної ядерної зброї.
КНДР постачає зброю у Росію: що відомо
- Західні санкції примушують Росію шукати інші джерела зброї, включаючи Північну Корею. За даними Держдепартаменту США, Північна Корея передає зброю ПВК "Вагнер" та іншим російським силам.
- Міністерство фінансів США опублікувало супутникове зображення, яке демонструє поставки зброї від Північної Кореї до Росії.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж підтвердив, що Північна Корея надає підтримку Росії у конфлікті з Україною, надаючи їй ракетні системи та снаряди.
- Сестра Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, заявила, що Північна Корея "стоїть на одному боці" з Росією проти США та засудила передачу танків "Абрамс" до України.