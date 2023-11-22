В КНДР заявили о запуске ракеты-носителя со спутником-шпионом

Северная Корея сообщила об успешном запуске первого спутника-разведчика. В ближайшее время страна планирует вывести на орбиту еще несколько спутников.

Государственные информагентства Северной Кореи сообщили, что спутник "Маллиген-1" был запущен с помощью ракеты "Чоллима-1" с космодрома Сохе.

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Отмечают, что Ким Чен Ин лично наблюдал за запуском. В КНДР также заявили о планах в ближайшее время отправить еще несколько спутников-шпионов для продолжения обеспечения возможности наблюдения за Южной Кореей и другими регионами.

Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском спутника / Фото Yonhap

В Госдепартаменте США заявили, что при запуске использовалась технология баллистических ракет, использование которой запрещено резолюциями ООН.

На фоне запуска канцелярия японского премьер-министра Фумио Кишиды экстренно соберет членов группы по ситуации в КНДР для обсуждения мер реагирования.



Запуск разведывательного спутника Malligyong-1 / Фото Yonhap

Что известно о спутник-шпион

. В Сеуле, Токио и Вашингтоне предположили, что техническую помощь Пхеньяну в подготовке ракеты-носителя предоставила Москва в обмен на поставки стране-агрессору северокорейского вооружения для использования в войне против Украины.

Военный спутник-шпион является одним из видов высокотехнологичного оружия, разработку которого КНДР анонсировала в контексте повышения своей "обороноспособности".

Запуск во вторник состоялся через несколько часов после того, как американский авианосец USS Carl Vinson прибыл на военно-морскую базу Южной Кореи в городе Пусан.

При этом после запуска жителям японского острова Окинава поступило сообщение через систему оповещения J-Alert о запуске ракеты с территории КНДР с призывом укрыться в бомбоубежище.

Береговая охрана Японии заявляла, что Северная Корея предупредила Токио о планах запустить "искусственный спутник".