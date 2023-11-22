В КНДР заявили о запуске ракеты-носителя со спутником-шпионом
Источник:Reuters
Северная Корея сообщила об успешном запуске первого спутника-разведчика. В ближайшее время страна планирует вывести на орбиту еще несколько спутников.
Государственные информагентства Северной Кореи сообщили, что спутник "Маллиген-1" был запущен с помощью ракеты "Чоллима-1" с космодрома Сохе.
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Отмечают, что Ким Чен Ин лично наблюдал за запуском. В КНДР также заявили о планах в ближайшее время отправить еще несколько спутников-шпионов для продолжения обеспечения возможности наблюдения за Южной Кореей и другими регионами.
В Госдепартаменте США заявили, что при запуске использовалась технология баллистических ракет, использование которой запрещено резолюциями ООН.
На фоне запуска канцелярия японского премьер-министра Фумио Кишиды экстренно соберет членов группы по ситуации в КНДР для обсуждения мер реагирования.
Запуск разведывательного спутника Malligyong-1 / Фото Yonhap
Что известно о спутник-шпион
Военный спутник-шпион является одним из видов высокотехнологичного оружия, разработку которого КНДР анонсировала в контексте повышения своей "обороноспособности".
Запуск во вторник состоялся через несколько часов после того, как американский авианосец USS Carl Vinson прибыл на военно-морскую базу Южной Кореи в городе Пусан.
При этом после запуска жителям японского острова Окинава поступило сообщение через систему оповещения J-Alert о запуске ракеты с территории КНДР с призывом укрыться в бомбоубежище.
Береговая охрана Японии заявляла, что Северная Корея предупредила Токио о планах запустить "искусственный спутник".