Северная Корея подтвердила запуск ракеты с ядерным зарядом, которая может долететь до США

Официальный Пхеньян подтвердил запуск баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12. В США таким шагом корейцев обеспокоены и хотят провести переговоры.

Информацию о запуске ракеты подтвердили государственные СМИ. В Южной Корее и США обеспокоены, что это может привести к возобновлению испытаний дальнобойного оружия и ядерных бомб.

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Это уже седьмой запуск ракеты КНДР в январе

Это уже седьмой запуск ракеты Северной Кореей за январь 2022 года. Однако ядерную ракету такого размера запустили впервые с 2017 года.

Первыми о действиях Пхеньяна сообщили в Южной Корее и Японии, которые осудили их как угрозу региональной безопасности. Ведь ранее в КНДР заявляли, что Hwasong-12 может нести большую ядерную боеголовку.

Инспекционное испытание было проведено с целью выборочной проверки баллистической ракеты средней дальности "земля – земля" Hwasong-12 и проверки общей точности этой системы оружия,

– сообщило северокорейское государственное агентство KCNA.

В КНДР говорят, что запуск ракеты не угрожал безопасности других стран. Испытательную боеголовку оснастили камерой, которая делала фото.



За запуском наблюдали в Северной Корее / Фото AFP

Неизвестно, участвовал ли Ким Чен Ын в запуске

Пока не сообщают, присутствовал ли лидер КНДР Ким Чен Ын во время запуска. Между тем, в соседней Южной Корее считают, что таким образом Ким Чен Ын приблизился к отмене моратория на испытания межконтинентальных баллистических ракет.

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Как отреагировали на запуск в США

Как сказал представитель Пентагона Джон Кирби в эфире FOX news, США и в дальнейшем готовы к переговорам с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон готов говорить об этом с Сеулом и Пхеньяном при любых условиях. Консультации с Южной Кореей и Японией уже продолжаются – касательно реакции на запуск 30 января.

Что известно о Hwasong-12 Оценочная дальность – 4500 километров. Это позволит достичь Гуама и западной части цепи Алеутских островов Аляски. На сегодня самой мощной ракетой, которую испытала КНДР, Hwasong-15 с оценочной дальностью действия 8 500-13 000 километров. Она может угрожать любой точке США. Hwasong-15 испытывали в ноябре 2017 года.

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