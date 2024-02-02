Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что военные анализируют запуски.

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Южнокорейские военные "усилили наблюдение в тесной координации с Соединенными Штатами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что КНДР осуществила запуск утром, в пятницу 2 февраля. Других подробностей пока не было.

Что известно о пусках ракет

Последние пуски, уже четвертые с начала года. В Южной Корее считают, что Пхеньян испытывает ракеты для усиления своих возможностей. Последний запуск произошел после инспекции Ким Чен Ына в портовом городе Нампхо.

Лидер страны подчеркнул важность усиления военно-морских сил в "подготовке к войне".

За последние месяцы КНДР испытала ряд вооружений, среди которых системы баллистических ракет и подводные беспилотники.