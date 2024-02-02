Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что военные анализируют запуски.

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Южнокорейские военные "усилили наблюдение в тесной координации с Соединенными Штатами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что КНДР осуществила запуск утром, в пятницу 2 февраля. Других подробностей пока не было.

Что известно о пусках ракет

Последние пуски, уже четвертые с начала года. В Южной Корее считают, что Пхеньян испытывает ракеты для усиления своих возможностей. Последний запуск произошел после инспекции Ким Чен Ына в портовом городе Нампхо.

Лидер страны подчеркнул важность усиления военно-морских сил в "подготовке к войне".

За последние месяцы КНДР испытала ряд вооружений, среди которых системы баллистических ракет и подводные беспилотники.

Заметьте. Испытания крылатых ракет Северной Кореи обычно вызывают меньший интерес, чем баллистических, поскольку они прямо не запрещены ни одной резолюцией Совета безопасности ООН. Но аналитики говорят, что крылатые ракеты среднего радиуса действия представляют не меньшую угрозу, чем баллистические ракеты.