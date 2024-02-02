Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що військові аналізують запуски.
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Південнокорейські військові "посилили спостереження в тісній координації зі Сполученими Штатами", – ідеться у повідомленні.
Зазначають, що КНДР здійснила запуск вранці, у п'ятницю 2 лютого. Інших подробиць поки не було.
Що відомо про пуски ракет
Останні пуски, вже четверті від початку року. У Південній Кореї вважають, що Пхеньян випробовує ракети для посилення своїх можливостей. Останній запуск стався після інспекції Кім Чен Ина у портовому місті Нампхо.
Лідер країни наголосив на важливості посилення військово-морських сил у "підготовці до війни".
За останні місяці КНДР випробувала низку озброєнь, серед яких системи балістичних ракет та підводні безпілотники.