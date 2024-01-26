Про це пишуть західні ЗМІ, посилаючись на заяви різних високопосадовців. Зокрема, КНДР не починає війну, адже її економіка вперше за десятиліття набула розквіту.

Дивіться також Постачання Північною Кореєю зброї до Росії: Британія надіслала експертам ООН фотодокази

Як КНДР готується до "смертоносної акції"

Так, журналісти The New York Times, посилаючись на заяви офіційних осіб США, пишуть, що Північна Корея може вдатися до певної форми "смертоносних військових дій" проти Південної Кореї найближчими місяцями. Про це зокрема свідчить політика відкритої ворожості, а також постійні провокації.

Лише протягом січня 2024 року Кім Чен Ин неодноразово демонстрував факт того, що готовий до війни. Зокрема 5 січня КНДР випустила сотні артилерійських снарядів у води поблизу південнокорейських островів, що неабияк налякало місцевих жителів. Вже 14 січня у Північній Кореї повідомили про випробування нової твердопаливної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою. А у середу, 25 січня, у Пхеньяні заявили про випробування нових крилатих ракет.

Про готовність до війни Кім Чен Ин також заявив у новорічному зверненні, а вже 16 січня північнокорейські ЗМІ заявили, що уряд відмовився від давньої мети мирного воз'єднання з Південною Кореєю. Все це у комплексі привернуло увагу офіційних осіб США. Вони припускають, що така поведінка Кім Чен Ина пов'язана з партнерством з Росією та Владіміром Путіним.

У США стверджують, що КНДР може розпочати військові дії у Західне або Жовте море, де є південнокорейські острови. Окрім того, у ЗМІ зазначають, що наразі ситуація "найбільш небезпечна від 1950 року", коли почалася Корейська війна.

Однак у США наголошують, що поки не виявили конкретних ознак того, що Північна Корея готується до бойових дій або великої війни. За словами американських чиновників, рішення КНДР відправити велику кількість старих артилерійських снарядів і сучасні балістичні ракети Росії для війни з Україною свідчить про те, що Кім Чен Ин не готується до тривалого конфлікту з Південною Кореєю.

Лідер, який планує велику військову операцію, буде накопичувати свої запаси ракет і артилерійських снарядів,

– заявив один з високопосадовців США на умовах анонімності.

Кім Чен Ина стримує вигідний сценарій

Разом з тим, Bloomberg пише, що Північну Корею від війни стримує вигідніший сценарій. Журналісти зазначили, що співпраця з Путіним позитивно вплинула на КНДР.

Так, лише від жовтня 2023 року Пхеньян продав Москві понад 2 мільйони артилерійських снарядів, а тепер передав кілька балістичних ракет. Вартість однієї ракети може сягати кількох мільйонів доларів кожна. Окрім того, журналісти стверджують, що Росії доведеться купувати й пускові установки до них.

Все це впливає на економіку КНДР, яка отримує від постачання зброї мільйони доларів. Оскільки зростає і торгівля з Китаєм, то північнокорейська економіка почала зростати вперше за кілька десятиліть ізольованості й життя під санкціями.

Продаж Пхеньяном балістичних ракет, артилерійських снарядів та іншого військового обладнання для підтримки агресії президента Владіміра Путіна в Україні дає поштовх економіці, яка тривалий час була ізольована міжнародними санкціями. Хоча це може дозволити Кіму уникати взаємодії із Заходом на довгі роки, це також зменшує тиск на 40-річного лідера, який змушує його йти на більш радикальні заходи, зокрема війну,

– пише Bloomberg.

У ЗМІ зазначають, що на цьому співпрацю КНДР та Росії не зупиниться. Очікується, що Пхеньян також може передати Кремлю й свої нові тактичні керовані ракети, що своєю чергою буде допомагати економіці. Такий сценарій розвитку й процвітання для Північної Кореї є одним із головних факторів, який стримує Кім Чен Ина від нападу на Південну Корею.