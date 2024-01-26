Об этом пишут западные СМИ, ссылаясь на заявления различных высокопоставленных чиновников. В частности, КНДР не начинает войну, ведь ее экономика впервые за десятилетие приобрела расцвет.

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Как КНДР готовится к "смертоносной акции"

Так, журналисты The New York Times, ссылаясь на заявления официальных лиц США, пишут, что Северная Корея может прибегнуть к определенной форме "смертоносных военных действий" против Южной Кореи в ближайшие месяцы. Об этом в частности свидетельствует политика открытой враждебности, а также постоянные провокации.

Только в течение января 2024 года Ким Чен Ын неоднократно демонстрировал факт того, что готов к войне. В частности 5 января КНДР выпустила сотни артиллерийских снарядов в воды вблизи южнокорейских островов, что изрядно напугало местных жителей. Уже 14 января в Северной Корее сообщили об испытании новой твердотопливной ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой. А в среду, 25 января, в Пхеньяне заявили об испытаниях новых крылатых ракет.

О готовности к войне Ким Чен Ын также заявил в новогоднем обращении, а уже 16 января северокорейские СМИ заявили, что правительство отказалось от давней цели мирного воссоединения с Южной Кореей. Все это в комплексе привлекло внимание официальных лиц США. Они предполагают, что такое поведение Ким Чен Ына связано с партнерством с Россией и Владимиром Путиным.

В США утверждают, что КНДР может начать военные действия в Западное или Желтое море, где есть южнокорейские острова. Кроме того, в СМИ отмечают, что сейчас ситуация "наиболее опасная с 1950 года", когда началась Корейская война.

Однако в США отмечают, что пока не обнаружили конкретных признаков того, что Северная Корея готовится к боевым действиям или большой войне. По словам американских чиновников, решение КНДР отправить большое количество старых артиллерийских снарядов и современные баллистические ракеты России для войны с Украиной свидетельствует о том, что Ким Чен Ын не готовится к длительному конфликту с Южной Кореей.

Лидер, который планирует крупную военную операцию, будет накапливать свои запасы ракет и артиллерийских снарядов,

– заявил один из высокопоставленных чиновников США на условиях анонимности.

Ким Чен Ына сдерживает выгодный сценарий

Вместе с тем, Bloomberg пишет, что Северную Корею от войны сдерживает более выгодный сценарий. Журналисты отметили, что сотрудничество с Путиным положительно повлияло на КНДР.

Так, только с октября 2023 года Пхеньян продал Москве более 2 миллионов артиллерийских снарядов, а теперь передал несколько баллистических ракет. Стоимость одной ракеты может достигать нескольких миллионов долларов каждая. Кроме того, журналисты утверждают, что России придется покупать и пусковые установки к ним.

Все это влияет на экономику КНДР, которая получает от поставок оружия миллионы долларов. Поскольку растет и торговля с Китаем, то северокорейская экономика начала расти впервые за несколько десятилетий изолированности и жизни под санкциями.

Продажа Пхеньяном баллистических ракет, артиллерийских снарядов и другого военного оборудования для поддержки агрессии президента Владимира Путина в Украине дает толчок экономике, которая долгое время была изолирована международными санкциями. Хотя это может позволить Киму избегать взаимодействия с Западом на долгие годы, это также уменьшает давление на 40-летнего лидера, который заставляет его идти на более радикальные меры, в частности войну,

– пишет Bloomberg.

В СМИ отмечают, что на этом сотрудничество КНДР и России не остановится. Ожидается, что Пхеньян также может передать Кремлю и свои новые тактические управляемые ракеты, что в свою очередь будет помогать экономике. Такой сценарий развития и процветания для Северной Кореи является одним из главных факторов, который сдерживает Ким Чен Ына от нападения на Южную Корею.