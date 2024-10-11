Северная Корея строит субмарину, которая может работать на ядерном топливе

КНДР могла начать строительство атомной подводной лодки. Возможно, она будет работать на ядерном топливе.

В южнокорейской разведке заявили о том, что были обнаружены частичные признаки строительства подводной лодки в Северной Корее. Об этом сообщает издание The War Zone.

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О производстве субмарины

Пока точно неизвестно идет ли речь о производстве субмарины на ядерном топливе. Сейчас проект строительства находится на ранней стадии.

По словам представителя южнокорейского разведывательного ведомства, работы по строительству подводной лодки зафиксировали в северо-восточном районе Синпо. Вероятно, субмарину строят на заводе подводных лодок в Понгде. Эта подводная лодка будет значительно больше тех, что ранее представляла Северная Корея.

Оценка южнокорейских военных о том, что новая подводная лодка может быть атомной, основывается, видимо, на ее размерах, поскольку пока нет публичных доказательств того, что Северная Корея разработала соответствующий ядерный реактор для такой лодки,

– сообщает The War Zone.

В то же время в КНДР заявили, что планируется строительство лодки с ядерной силовой установкой.

Ранее 24 Канал сообщал о том, что Ким Чен Ын хочет, чтобы КНДР быстрее стала "ядерной сверхдержавой". Лидер Северной Кореи анонсировал ускорение трансформации государства.