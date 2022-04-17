Северная Корея заявила о возобновлении ядерных испытаний

Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний, которые "значительно улучшат тактические ядерные возможности". Об этом написало официальное информационное агентство КНДР KCNA.

Военные Южной Кореи, в свою очередь, зафиксировали запуск двух ракет, которые вылетели с севера в море вечером 16 апреля. Речь идет, вероятно, о ракетах малой дальности.

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КНДР возобновила ядерные испытания

Северная Корея отказалась от ядерных испытаний еще в 2017 году. В 2018 году там даже взорвали тоннели на ядерном полигоне, как доказательство сближения страны с Южной Кореей и США.

Впрочем, спутниковые снимки фиксируют осуществление работ по восстановлению этих тоннелей. Отмечается, что новые испытания могут являться доказательством того, что КНДР вскоре планирует протестировать тактическое ядерное оружие.

Тактическое управляемое оружие нового типа имеет большое значение для резкого улучшения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений большой дальности и повышения эффективности действия тактических ядерных боеприпасов,

– говорится в сообщении северокорейского информационного агентства KCNA.

Вместе с тем, в британском BBC отмечают, что новые испытания КНДР могут быть ответом на совместные военные учения США и Южной Кореи, которые начнутся 18 апреля и продлятся 9 дней.

К слову, информационное агентство КНДР также опубликовало фото, на которой лидер страны Ким Чен Ын улыбается и хлопает, наблюдая за запуском новой ракеты.

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