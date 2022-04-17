Військові Південної Кореї, своєю чергою, зафіксували запуск двох ракет, які вилетіли з півночі у море ввечері 16 квітня. Йдеться, ймовірно, про ракети малої дальності.

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КНДР відновила ядерні випробування

Північна Корея відмовилась від ядерних випробувань ще у 2017 році. У 2018-у там навіть підірвали тунелі на ядерному полігоні, як доказ зближення країни з Південною Кореєю та США.

Втім супутникові знімки фіксують здійснення робіт із відновлення цих тунелів. Зазначається, що нові випробування можуть бути доказом, що КНДР невдовзі планує протестувати тактичну ядерну зброю.

Тактична керована зброя нового типу має велике значення для різкого покращення вогневої потужності передових артилерійських підрозділів великої дальності та підвищення ефективності дії тактичних ядерних боєприпасів,

– йдеться у повідомленні північнокорейського інформаційного агентства KCNA.

Разом з тим у британському BBC зазначають, що нові випробування КНДР можуть бути відповіддю на спільні військові навчання США та Південної Кореї, які розпочнуться 18 квітня і триватимуть 9 днів.

До слова, інформаційне агентство КНДР також опублікувало світлину, на якій лідер країни Кім Чен Ин посміхається і плескає, спостерігаючи за запуском нової ракети.

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