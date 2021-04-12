Северная Корея собирается в ближайшее время начать испытания подводной лодки. Таким образом Ким Чен Ын стремится стратегически нажать на Соединенные Штаты Америки.

Об этом рассказали южнокорейские журналисты со ссылкой на источники в разведке. Речь идет об атомной субмарине, которую КНДР строила несколько лет.

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В КНДР уже есть атомная подводная лодка

Северная Корея завершила строительство атомной подводной лодки водоизмещением 3000 тонн. Впервые ее показали еще в июле 2019 года. Но сейчас Ким Чен Ын уже готов назначить день испытаний.

По меньшей мере, так утверждают в издании Yonhap со ссылкой на информацию из разведки Южной Кореи и США.

Мол, КНДР переместила баржу для испытаний подводных ракет на ракетном полигоне. А это может свидетельствовать о запланированных испытания баллистической ракеты, которую запускают с подводных лодок.

Именно такую ракету Северная Корея показала на военном параде в Пхеньяне.

Северная Корея благодаря этой субмарине собирается достичь стратегического превосходства в регионе и оказывать максимальное давление на Соединенные Штаты Америки. Так якобы считают в Белом доме.