Північна Корея збирається найближчим часом почати випробування підводного човна. У такий спосіб Кім Чен Ин прагне стратегічно натиснути на Сполучені Штати Америки.

Про це розповіли південнокорейські журналісти з посиланням на джерела у розвідці. Мовиться про атомну субмарину, яку КНДР будувала кілька років.

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У КНДР вже є атомний підводний човен

Північна Корея завершила будівництво атомного підводного човна водотоннажністю 3 тисячі тонн. Вперше його показали ще у липні 2019 року. Але зараз Кім Чен Ин вже готовий призначити день випробувань.

Щонайменше, так стверджують у виданні Yonhap із посиланням на інформацію з розвідки Південної Кореї та США.

Мовляв, КНДР перемістила баржу для випробувань підводних ракет на ракетному полігоні. А це може свідчити про заплановані випробування балістичної ракети, яку запускають із підводних човнів.

Саме таку ракету Північна Корея показала на військовому параді у Пхеньяні.

Північна Корея завдяки цій субмарині збирається досягти стратегічної переваги у регіоні та чинити максимальний тиск на Сполучені Штати Америки. Так начебто вважають у Білому домі.

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