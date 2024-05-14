Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов объяснил в эфире телемарафона, что россияне продолжают атаки на Волчанском направлении. Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 10:00 14 мая украинские военные отражали атаку противника на направлении Шебекино – Волчанск, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация в Волчанске

Сейчас на северных окраинах нашего города (Волчанска – 24 Канал) соответственно идут стрелковые бои. Наши воины пытаются стабилизировать линию фронта по всем абсолютно направлениям, где враг пытается продвинуться. Активно врага уничтожают и сейчас пытаются зачистить, в том числе, и сам город Волчанск,

– заявил Олег Синегубов.

По его словам, с севера Липецкого и Волчанского направления Чугуевского района эвакуировали более 7 тысяч человек. По состоянию на 11:19 14 мая эвакуация продолжалась.

Кстати, аналитики DeepState сообщили в ночь на 14 мая, что враг продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, возле Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке, возле Старомайорского и Вербового.

Кроме того, оккупировал Лукьянцы. В Генштабе ВСУ эту информацию подтвердили. Там объяснили, что наши военные, чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих, изменили позиции.

Украинские военные объясняли утром, что дальше прочесывали городскую застройку Волчанска. В Генштабе заверили, что ситуация контролируемая.

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