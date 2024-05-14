Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснив в ефірі телемарафону, що росіяни продовжують атаки на Вовчанському напрямку. Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 10:00 14 травня українські військові відбивали атаку противника на напрямку Шебекіно – Вовчанськ, пише 24 Канал.

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Яка ситуація у Вовчанську

Наразі на північних околицях нашого міста (Вовчанська – 24 Канал) відповідно точаться стрілецькі бої. Наші воїни намагаються стабілізувати лінію фронту по всіх абсолютно напрямках, де ворог намагається просунутися. Активно ворога знищують і наразі намагаються зачистити в тому числі та саме місто Вовчанськ,

– заявив Олег Синєгубов.

За його словами, з Півночі Липецького та Вовчанського напрямку Чугуївського району евакуювали понад 7 тисяч людей. Станом на 11:19 14 травня евакуація продовжувалась.

До речі, аналітики DeepState повідомили вночі проти 14 травня, що ворог просунувся біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці, біля Старомайорського та Вербового.

Окрім того, окупував Лук'янці. У Генштабі ЗСУ цю інформацію підтвердили. Там пояснили, що наші військові, щоб зберегти життя українських військовослужбовців, змінили позиції.

Українські військові пояснювали вранці, що далі прочісували міську забудову Вовчанська. В Генштабі запевнили, що ситуація контрольована.

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