Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснив в ефірі телемарафону, що росіяни продовжують атаки на Вовчанському напрямку. Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 10:00 14 травня українські військові відбивали атаку противника на напрямку Шебекіно – Вовчанськ, пише 24 Канал.
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Яка ситуація у Вовчанську
Наразі на північних околицях нашого міста (Вовчанська – 24 Канал) відповідно точаться стрілецькі бої. Наші воїни намагаються стабілізувати лінію фронту по всіх абсолютно напрямках, де ворог намагається просунутися. Активно ворога знищують і наразі намагаються зачистити в тому числі та саме місто Вовчанськ,
– заявив Олег Синєгубов.
За його словами, з Півночі Липецького та Вовчанського напрямку Чугуївського району евакуювали понад 7 тисяч людей. Станом на 11:19 14 травня евакуація продовжувалась.
До речі, аналітики DeepState повідомили вночі проти 14 травня, що ворог просунувся біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці, біля Старомайорського та Вербового.
Окрім того, окупував Лук'янці. У Генштабі ЗСУ цю інформацію підтвердили. Там пояснили, що наші військові, щоб зберегти життя українських військовослужбовців, змінили позиції.
Українські військові пояснювали вранці, що далі прочісували міську забудову Вовчанська. В Генштабі запевнили, що ситуація контрольована.
В ISW пояснювали, навіщо росіянам Вовчанськ
- Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що російські війська на Харківщині намагаються швидко ізолювати простір бойових дій на Схід від річки Сіверський Донець і захопити Вовчанськ.
- За словами фахівців, Росія знищила мости, щоб ізолювати українські сили, які діяли по обидва боки річок, щоб не дати їм зупинити наступальні дії поблизу Вовчанська.
- В ISW переконані, що плацдарм росіян у Вовчанську мало допомагає ворожим зусиллям просунутися до міста Харків, хоча російські сили можуть уявити, що плацдарм у цьому населеному пункті міг би дозволити російським військам почати наступальні операції в напрямку Великого Бурлука – помітного населеного пункту в тилу українського угруповання на Куп'янському напрямку.
- Щоб просунутись далі, на Південь від Вовчанська, вороги мають подолати довгі переїзди по відкритій місцевості. Росіяни не демонстрували таку спроможність останні 1,5 року боїв в Україні.