россия действует как террорист: Украина резко осудила решение Канады по "Северному потоку-1"

Правительство Канады позволило вернуть в Германию отремонтированные турбины "Северного потока-1". В то же время Канада осуждает российскую агрессию.

Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики Украины заявили, что разочарованы из-за таких действий Канады. Отметили, что когда она приняла решение, оккупанты обстреляли мирных людей в Николаеве, Харькове, Кривом Роге и Запорожской области.

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"россия действовала как государство-террорист, намеренно нанося удары по домам и другим объектам гражданской инфраструктуры. Погибли мирные люди, десятки получили ранения", – подчеркнули в правительстве.

Укрепит убеждение в безнаказанности

Украина благодарна за то, что Германия и Канада приняли ряд мощных санкций против России. Однако последняя канадско-германская договоренность является исполнением прихоти кремля и нарушением санкционного режима. Это лишь укрепит убеждение москвы в собственной безнаказанности.

россия может продолжать поставку газа в Германию в полном объеме без турбины, ставшей предметом дискуссии,

– сказали в министерствах.

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Нет технических оснований

В правительстве убеждают – Украина может полностью заменить "Северный поток-1", поскольку может использовать оплаченные транзитные мощности через Украину. Сейчас Газпром пользуется менее 40% от оплаченных мощностей.

Также есть маршрут транспортировки газа через Польшу. Однако оккупанты от него отказались. В украинском правительстве уверены, что требование кремля вернуть турбины для транспортировки газа – это шантаж, не имеющий технической основы. Канада и Германия согласны с этим, но все равно приняли решение.

Элемент гибридной войны

В МИДе сказать, если турбина "Северного потока-1" таки попадет в россию, то это позволит кремлю использовать энергетику в гибридной войне против Европы. Поэтому позиция цивилизованных стран в отношении оккупантов должна быть категоричной и однозначной.

"Призываем правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима", – говорится в обращении министерства.

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