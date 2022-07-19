россия должна возобновить работу "Северного потока-1" 21 июля

В Еврокомиссии готовятся принимать меры из-за того, что россия может не возобновить транзит газа в Европу через "Северный поток-1". Об этом сказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

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Мы не ожидаем, что он вернется. Мы работаем исходя из того, что он не вернется к работе. И в этом случае необходимо принять определенные дополнительные меры,

– заявил еврокомиссар Хан.

Как пишет Bloomberg, россия должна возобновить работу "Северного потока-1" 21 июля после планового технического обслуживания.

российский "Газпром" уже остановил или ограничил поставки газа 12 странам блока. В ЕС растет опасение, что возобновление транзита газа может не произойти особенно из-за того, что в черные россия сократила потоки, объяснив задержки в результате санкции.

В "Газпроме" не предоставили информацию, что трубопровод не будет перезапущен 21 июля.

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Еврокомиссия обнародует план сокращения спроса на газ

20 июля Еврокомиссия обнародует план скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия потенциального отключения со стороны москвы.

Отметим, что 18 июля "Газпром" объявил форс-мажор по поставкам газа в Европу по меньшей мере одному крупному потребителю.

Следует отметить, что недавно Канада согласилась передать Германии турбину Siemens, чтобы возобновить полноценную работу "Северный поток-1".

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МИД Украины и Министерство энергетики заявили, что разочарованы из-за таких действий Канады и призвали отменить это решение.

А решение Канады поддержали США. В Госдепе заявили, что турбина повысит энергетическую безопасность стран Европы.

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