росія має відновити роботу "Північного потоку-1" 21 липня

У Єврокомісії готуються вживати заходів через те, що росія може не відновити транзит газу до Європи через "Північний потік-1". Про це сказав єврокомісар із бюджету Йоганнес Ган.

До речі Євросоюз домовився вдвічі збільшити імпорт газу з Азербайджану

Ми не очікуємо, що він повернеться. Ми працюємо, виходячи з того, що він не повернеться до роботи. І в цьому випадку необхідно вжити певних додаткових заходів,

– заявив єврокомісар Ган.

Як пише Bloomberg, росія має відновити роботу "Північного потоку-1" 21 липня після планового технічного обслуговування.

російський "Газпром" вже зупинив або обмежив постачання газу 12 країнам блоку. У ЄС росте побоювання, що відновлення транзиту газу може не відбутися особливо через те, що в черні росія скоротила потоки, пояснивши затримки результатом санкції.

У "Газпромі" не надали інформацію, що трубопровід не буде перезапущений 21 липня.

До слова У Німеччині бідкаються, що не зможуть перезимувати без російського газу

Єврокомісія оприлюднить план скорочення попиту на газ

20 липня Єврокомісія має оприлюднити план скоординованого скорочення попиту на газ, щоб пом'якшити наслідки потенційного відключення з боку москви.

Зазначимо, що 18 липня "Газпром" оголосив форс-мажор щодо постачання газу в Європу щонайменше одному великому споживачеві.

Слід також зауважити, що нещодавно Канада погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, щоб відновити повноцінну роботу "Північний потік-1".

До теми У мінфіні Канади назвали правильним рішення віддати Німеччині турбіну для "Північного потоку"

МЗС України та Міністерство енергетики заявили, що розчаровані через такі дії Канади та закликали скасувати це рішення.

Натомість рішення Канади підтримали США. У Держдепі заявили, що турбіна підвищить енергетичну безпеку країн Європи.

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