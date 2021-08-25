"Северный поток-2" – это история, как зарабатывало окружение Путина, – Лещенко

Российский газопровод "Северный поток-2" – это попытка не только помешать Украине. Таким образом окружение Владимира Путина еще и неплохо зарабатывает.

Об этом в своей программе "Что это было?" на 24 канале сказал журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко. Он отметил, что этот факт должны расследовать в России журналисты.

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"История" Северного потока-2" – это история, как зарабатывало окружение Путина", – заверил Лещенко.

По его словам, речь идет и о российском предпринимателе Аркадии Ротенберге. Именно он был причастен к строительству трубопроводов, которые вели из зоны добычи газа к побережью Балтийского моря.

Сколько они там украли – пусть уже Навальный и российские журналисты расследуют, если они еще там остались,

– заверил Лещенко.

Окружение Путина заработало на строительстве этих трубопроводов, а затем устроились в компанию "Северный поток-2".

"Они собирались и дальше зарабатывать, продавая этот газ Европе, транспортируя его", – добавил Лещенко.

Что известно о Ротенберге

Это миллиардер, который близок к Путину. Фонд оппозиционера Алексея Навального выяснил, что Ротенберг владеет сотнями компаний. Они получают госзаказ без конкурса – все благодаря дружбе с Путиным. Стоит заметить, что против миллиардера ввели санкции в США, ЕС и Украине из-за участия в оккупации Крыма.

Лещенко: подарки Украине прилетают дальше

Как отметил журналист, Украину все заживо похоронили еще в июле. Тогда многие уверяли, что свою трубу будем пилить на металлолом. Однако решение немецкого суда стало неожиданным.

Это как день рождения прошел, а подарки продолжают дарить. Вот так и у нас. День Независимости прошел, а какой-то подарок нам прилетел в Киев из Дюссельдорфа, – отметил Лещенко.

Речь идет о решении немецкого суда по "Северному потоку-2", которое вынесли 25 августа. Судьи решили, что "Северный поток-2" должен стать независимым от "Газпрома". Следовательно, компания проиграла.

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