"Северный поток-2" – мертв, – Виктория Нуланд сделала громкое заявление о российском проекте

Дипломат и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сделала заявление о будущем амбициозного российского проекта.

Речь идет о газопроводе "Северный поток-2". Дипломат из США сделала заявление о российском проекте в рамках выступления перед американскими законодателями.

Актуально Если Путину понадобится, – Латушко уверен, что Кремль может использовать белорусские войска

Нуланд о российском газопроводе

Виктория Нуланд считает, что "Северный поток-2" – это мертвый проект. Она также добавила, что его вряд ли удастся когда-нибудь реанимировать.

Напомним, что компания Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии, серьезно рассматривает вариант банкротства. Главная причина – санкции, введенные США из-за вторжения России в Украину.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!