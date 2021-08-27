"Северный поток-2" не запустится так быстро, как хотел Путин, – советник главы "Нафтогаза"

Российский "Газпром" неожиданно столкнулся с новым препятствием на пути "Северного потока-2". 25 августа немецкий суд отклонил иск компании-оператора "СП-2", которая пыталась избежать норм Газовой директивы Евросоюза.

Согласно этой директиве, россияне не могут быть монопольным поставщиком и транзитером газа через свой собственный газопровод. Кроме того, "Газпром" может заполнять свою трубу газом лишь наполовину, а другую половину мощностей должен отдать другим поставщикам.

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Это значит, что проект точно будет убыточным для России. Как отметила советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук, россияне должны найти независимую компанию, которая будет оператором этой трубы. "Газпром" не сможет диктовать свои правила.

"Северный поток", во-первых, не запустится так быстро, как он (Путин – 24 канал) хотел. Второе, это означает, что Путин должен изменить всю парадигму подхода к тому, как он хотел использовать "Северный поток-2",

– добавила она.

"Северный поток-2" почти достроили

Газопровод "Северный поток-2" практически достроен. Труба протяженностью 1 230 километров тянется по дну Балтийского моря. Из России по ней планируют перекачивать в Германию 55 миллиардов кубов газа в год. Именно столько, сколько сейчас идет транзитом из России в ЕС через Украину – и ежегодно поставляет в нашу государственную казну почти 3 миллиарда долларов.

Этот новый газопровод – близнец еще одной нитки "Северного потока -1", который работает уже 10 лет тоже в обход Украины. Пока россияне достраивают последние метры нового "потока", Украина всячески пытается помешать его запуску.

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По словам Залищук, газопроводу надо пройти все этапы сертификации. Они отнимут по меньшей мере месяцы. В Украине недавно состоялась встреча 3 министров энергетики Украины, Германии и Соединенных Штатов.

Позиция Украины и Германии по "ПП-2" отличается

На этой встрече также обсуждали, как предотвратить то, чтобы "Северный поток-2" не превратился в оружие и инструмент влияния Кремля на Украину и всю Европу.

Встреча показала разницу в позициях Германии и Украины по российскому газу. Потому что Германия имела возможность наслаждаться бесперебойными поставками газа из России в течение 40 лет,

– резюмировала советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

Впрочем, "Северный поток-2" еще не запустился, а Европа уже ощутила на себе дружеские объятия русских. В последние месяцы Россия искусственно завышала цены на газ для европейцев – стоимость получилась самой высокой за последние 15 лет.

Отношение США к российской трубе

Рано ставить точку и на позиции США по "Северному потоку-2". Президент США, который якобы договорился с Меркель относительно российского газопровода, не принимает такие решения единолично, и должен учитывать позицию американского Конгресса. А там продолжают настаивать на возвращении жестких санкций против газопровода.

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенхаузен убежден, что конгрессмены готовы задать Байдену вопрос, почему так быстро изменилась политика Белого дома. Мол, "а как же так получается, что мы на Россию накладываем санкции за несоблюдение прав человека, за Донбасс, за оккупированный Крым и снимаем санкции с политического проекта "Северный поток-2?"

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До 2024 года, пока будет действовать действующий контракт на транзит между Украиной и Россией, потерь от запуска "Северного потока-2 "Украина не понесет. Что наша страна будет делать после 2024 года, когда закончится контракт, – решается именно в эти дни.

Об этом с Зеленским уже говорила Меркель. Об этом будут говорить Зеленский и Байден в Белом доме 31 августа. Об этом думают и в Киеве. Примером может быть опыт соседней Польши, которая параллельно с тем, что судилась с "Газпромом" в судах, активно вкладывалась в развитие своей энергетической независимости.

Польша выиграла конкурсы на разработку углеводородов, в частности природного газа за своими пределами, за своими границами. Она строит "Балтик-пайп" по транспортировке газа другого направления, с северного направления. Она уменьшила газоемкость национальной экономики,

– пояснил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Поэтому все маленькие успехи в переговорах с Европой и США об отсрочке запуска "Северного потока-2" и осложнения его использования Россией сейчас является борьбой за время, которое мы должны использовать, чтобы написать план собственной энергетической независимости от России.

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