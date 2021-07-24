"Теория зрады" и "газовый Мюнхен": почему не нужно обижаться на США и Германию

По поводу "исторического" соглашения между США и Германией относительно "Северного потока – 2" и поддержки Украины. Пафоса много, а "сухой политический остаток" весьма ограниченный.

Поскольку у нас популярна "теория зрады", то наверняка найдутся любители кричать про "газовый Мюнхен". Я не склонен к таким категорическим оценкам. И не надо обижаться на США и Германию.

Не пропустите Соглашение между США и Германией является тяжелым поражением Украины

Они действуют в своих интересах

А их совместное заявление относительно "Северного потока – 2" и поддержки Украины – это жест доброй воли по отношению к нам. Но так и напрашивается саркастическая аналогия с "Будапештским меморандумом".

Можно еще вспомнить и про очень символическую компенсацию за отказ от Бушерского контракта. И надо понимать, что если бы не было резко критичной реакции президента Зеленского по поводу "Северного потока – 2", то мы бы не увидели даже "жеста доброй воли" в наш адрес.

Поэтому надо сказать западным партнерам спасибо, но при этом без скандалов и конфликтов показать, что этого мало, и это неэффективно. И борьба вокруг "Северного потока" и всем вопросам, связанным с этой темой, должна продолжаться.

Интересно Сдулся "крымнаш"

Насколько я понимаю, и в Офисе президента и в МИД Украины относятся к совместному заявлению США и Германии по "Северному потоку – 2" с пониманием, но без восторга и с серьезными критическими оценками и предостережениями. Именно поэтому сразу же после оглашения этого заявления появилось совместное заявление Украины и Польши по дальнейшему противодействию "Северному потоку – 2".

Коротко об уроках всей этой ситуации

За свои интересы надо бороться, в том числе и публично (чтобы на твои интересы реагировали), и не надо бояться ситуаций, в которых наши интересы не совпадают с интересами наших международных партнеров.

Политика – очень эгоистичная сфера. И реагировать на проблемные ситуации лучше на ранней стадии. В случае с "Северным потоком – 2" надо было бить во все колокола еще 5 – 6 лет назад. И это уже урок на будущее.