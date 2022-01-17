"Северный поток-2" способствует подготовке нападения Москвы на Украину. Об этом глава "Нафтогаза" сказал газете Süddeutsche Zeitung.

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У газопровода одна цель

Витренко уверен, что "Северный поток-2" имеет единственную цель – исключить Украину из стран, участвующих в транзите газа в Европу. Он считает, что президент России готовит военное вторжение в Украину, поэтому "хочет добиться того, чтобы это не вызвало негативных последствий в торговле с Европой".

По мнению Витренко, Москва хочет прекратить прокачку газа через Украину, хоть и обещает продолжать транзит.

По словам чиновника, такие обещания позволяют России резервировать мощности украинских трубопроводов. Однако, если Путин нападет, этих газопроводов не останется. Витренко подчеркнул, что "первые бомбы упадут на них".

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Россия заявила о завершении строительства "Северного потока-2" еще в сентябре 2021 года. Однако, чтобы российский газопровод запустить, он должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. В частности, соответствовать правилам Третьего энергопакета.

В ноябре 2021 года Германия остановила сертификацию газопровода. Ее восстановят, когда газопровод проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

Однако газопровод продолжают наполнять газом.

Представитель партии "Зеленых" Омид Нурипур предполагает, что российский газопровод могут остановить. В частности, такой вариант будут рассматривать в случае полномасштабного вторжения России в Украину.

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