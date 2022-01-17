"Північний потік-2" сприяє підготовці нападу Москви на Україну. Про це глава "Нафтогазу" сказав газеті Süddeutsche Zeitung.

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У гозопроводу – одна мета

Вітренко впевнений, що "Північний потік-2" має єдину мету – виключити Україну з країн, що беруть участь у транзиті газу до Європи. Він вважає, що президент Росії готує військове вторгнення в Україну, тож "хоче добитись того, щоб це не викликало негативних наслідків у торгівлі з Європою".

На думку Вітренка, Москва хоче припинити прокачування газу через Україну, хоч і обіцяє продовжувати транзит.

За словами чиновника, такі обіцянки дозволяють Росії резервувати потужності українських трубопроводів. Проте, якщо Путін нападе, цих газопроводів не залишиться. Вітренко наголосив, що "перші бомби впадуть на них".

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Росія заявила про завершення будівництва "Північного потоку-2" ще у вересні 2021 року. Однак, аби російський газопровід запустити, він має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. Зокрема, відповідати правилам Третього енергопакету.

У листопаді 2021 року Німеччина зупинила сертифікацію газопроводу. Її відновлять, коли газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

Однак газопровід продовжують наповнювати газом.

Представник партії "Зелених" Омід Нуріпур припускає, що російський газопровід можуть зупинити. Зокрема, такий варіант розглядатимуть у випадку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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