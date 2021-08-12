"Мы вжарили американцев": почему Россия радуется успеху "Северного потока-2"

Если газопровод "Северный поток-2" будет запущен, то это изменит карту газоснабжения в Европу путем ликвидации Украины как основной страны транзита газа и обхода большинства стран Центральной и Восточной Европы. Это сделает Украину уязвимой и предоставит Кремлю новый шанс.

"Северный поток-2" – политический проект, направленный на продвижение одной из главных целей Кремля: расширение геостратегического влияния на Европу путем доминирования на европейском энергетическом рынке.

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Одна из стратегических целей – создание бестранзитных газовых систем в обход транзитных стран. Это касается не только Украины, но и других государств.

Уязвимая Украина

Некоторые украинские эксперты также разделяют мнение о том, что Россия воздерживается от активных военных действий в Украине до тех пор, пока сохраняется транзит ее газа в Европу через нашу территорию, и, мол, прекращение этого транзита, которое связывают с запуском "Северного потока-2", окончательно развяжет агрессору руки.

Председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик отмечает, что правление Владимира Путина в России показывает шаговую политику.

Он довольно нахрапист, но преуспевает шаг за шагом. Фактически, когда будет достроен "Северный поток-2", то среди россиян будет расхожее мнение: "Мы вжарили этих американцев. Они хотели нас остановить, но не так случилось, как планировалось. Мы все сделали, переломили, за нас вступилась Германия и мы этого достигли",

– говорит эксперт.

"И я не думаю, что будут действовать какие-то факторы в Кремле, чтобы не продолжать военную агрессию. В конце концов это ударит по их экономике и политике, а также по системе принятия решений в самой Европе", – добавил он.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко объясняет, что в случае запуска "Северного потока-2" Украина будет терять по два миллиарда долларов ежегодно.

Также теряется роль Украины как транзитного государства в Европе. Транзит российского газа через территорию Украины, говорит аналитик, является сдерживающим фактором от российской агрессии.

Когда Кремль транзитировал и до сих пор транзитирует газ по территории Украины, то это серьезно сдерживает его от агрессивных действий. Украина становится более уязвимой к российскому влиянию и угрозам,

– говорит аналитик.

"Также создаются негативные последствия того, что наша транспортная система была спроектирована как общая транзитная и распределительная система. Она поставляет газ для европейских и украинских потребителей. Если не будет транзита, то возникнут проблемы с давлением в трубах", – напоминает он.

По словам Омельченко, в случае запуска российского газопровода "в Украине надо будет сделать апдейт всей транспортной системы, что требует много проектной и технической работы, строительства". Кроме того, будет трудно доставить этот газ потребителям в разные регионы Украины, потому что не будет достаточного давления в магистральных трубопроводах.

Россия шантажирует Европу

Российский "Газпром", который забронировал все дополнительные твердые транзитные мощности Украины на август, все же отказался покупать дополнительную прерывистую транзитную мощность.

Глава "Оператора ГТС" Сергей Макогон считает такое поведение "Газпрома" шантажом Европы, ведь около 80% мощностей, которые выставляются на аукционы – именно прерывистые. При этом потребление газа в Европе растет, а вместе с тем растут и цены на газ. Макогон уверен, что цель шантажа – "выбить" России выгодные условия запуска газопровода "Северный поток-2". Сейчас у "трубы" могут возникнуть проблемы с сертификацией в ЕС.

Такого же мнения нынешний председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Он считает, что Россия продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Украины и Европейского союза.

Председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик называет такие действия российского "Газпрома" игрой. В Европе сейчас есть потребность в газе из-за высоких аномальных температур в жару. Люди используют кондиционеры, а для производства электроэнергии требуется голубое топливо. Поэтому фактически цены на газ в ЕС растут.

Поэтому в настоящее время "Газпром" не использует дополнительные возможности по поставкам газа. Я думаю, что это своего рода игра для того, чтобы ускорить достройку "Северного потока-2" и ввести его в эксплуатацию,

– заявил Боровик.

И добавляет: "А также сказать Европе: "Смотрите. Без нашего газа у вас будут проблемы. Это уже прямое доказательство использования энергоносителей как оружия, которого хотел бы избежать Байден при подписании соглашения с Меркель. То же самое говорила и канцлер Германии".



Председатель правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик / Фото – фейсбук Валерия Боровика

"Качай или плати"

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что Российская Федерация не имеет права расторгнуть соглашение с Украиной до 2024 года. Ведь в документе прописано условие: "Качай или плати". То есть, если Москва разорвет, то Украина может обратиться в суд и отсудить деньги, не транспортируя газ.

Это соглашение будет действовать до 2024 года. После этого надо будет заключать новое соглашение. Это уже будет сложнее, потому что после "Северного потока-2" такой потребности не будет,

– объясняет Омельченко.

По его словам, есть определенные опции, которые надо рассматривать. "Украинская газотранспортная система после 2024 года и даже раньше, когда будет достроен газопровод, может выполнять роль балансирующей системы для энергообеспечения Европы. Это также очень важная функция", – отмечает эксперт.

Позиция России Председатель правления российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после достройки и введения в эксплуатацию нового газопровода "Северный поток-2", который должен поставлять российский газ в Германию и далее в Европу по дну Балтийского моря в обход Украины, и после 2024 года, когда истекает действие нынешнего контракта на транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины, его компания готова и дальше транспортировать газ в Европу через Украину. Однако уже по новым контрактам, "исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС", "на рыночных условиях и по рыночным ценам".

Главные лоббисты в Европе

Главными лоббистами "Северного потока-2" в Европе являются Австрия и Германия. Российский "Газпром", немецкая Wintershall, австрийская Omv, отстаивая строительство газопровода, акцентировали на росте энергетических потребностей Европы. В частности, из-за падения добычи топлива в Нидерландах и на шельфе Северного моря.

Церемония открытия, где были подписаны протоколы о "Северном потоке-2", 8 ноября 2011 / Фото – Wikimedia

Однако сейчас в Европе потребление газа сокращается быстрее, чем его добыча. Германия, в частности, заинтересована в том, что "Северный поток-2" значительно увеличит ее роль как транзитера российского газа. По подсчетам аналитиков, газопровод повысит способность Берлина транспортировать газ до 12 миллиардов кубометров в год.

С другой стороны, транзитные потоки из Польши в Германию через газопровод "Ямал-Европа" уменьшатся на 17 миллиардов кубометров в год. Также эксперты Атлантического Совета прогнозируют, что строительство "Северного-потока-2" может негативно сказаться на объемах импорта американского сжиженного природного газа в страны Европы.

В случае ввода в эксплуатацию газопровода Берлин получит статус "энергетического хаба". Это даст Германии возможность стать центром для прокачки и хранения газа РФ, а также его дальнейшего распределения в страны Западной Европы.

Альянс России и Германии – угроза

"Северный поток-2" является дополнительным инструментом гибридного проникновения России на энергетический рынок ЕС, чтобы обеспечить доминирующее положение и монополию на поставки газа в Европу с Востока.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко говорит, что неформальный германо-российский альянс в Европе ослабит позицию США.

Это нарушает паритет и баланс интересов в Европе. Это в первую очередь создает опасность для стран Центральной и Восточной Европы. Все хорошо помнят уроки истории, когда Россия и Германия создают альянсы, к чему они приводят. И это не в интересах тех же США, потому что их интересы будут вытеснены с европейского континента,

– говорит эксперт.

Зато в Сенате США называют "ложной" стратегию президента Джо Байдена относительно частичных санкций против российского газопровода "Северный поток-2" и призывают немедленно остановить этот проект. Группа сенаторов инициировала новый законопроект, предусматривающий отмену исключений в санкциях против участников строительства газопровода.

Решение еще не принято. Это было лишь заявление, соглашение между США и Германией не подписано. Это рыночное соглашение косвенного действия. Есть еще Конгресс, Сенат, европейские партнеры, которые сегодня активизировались. Поэтому нужно бороться до конца. Шансы есть и они немалые. Администрация Байдена не все решает,

– объясняет Владимир Омельченко.

Аналитик также отмечает выборы в Госдуму, которые состоятся в Российской Федерации осенью 2021 года. По его словам, они будут недемократичными. Вероятное преследование новых сил оппонентов и "неадекватные российские действия на международной арене" могут повлиять на запуск газопровода.

Обещания Украине

США и Германия после достижения договоренностей об условиях завершения строительства газопровода "Северный поток-2" опубликовали 21 июля совместное заявление, которое содержит обещания Украине. Документ называется "Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей".

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В заявлении указано: "Если Россия попытается использовать энергоносители как оружие или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призвать Европейский союз к принятию эффективных мер...".

На самом деле Германия не хочет ответственности и будет перекладывать ее на ЕС. Об этом говорится в статье Bloomberg.

Председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик отмечает, что это заявление пока ничего не значит.

Пока это слова, которые могут не выполняться. Мы видим, что подписание президентами больших государств, например, Будапештского меморандума не приводит к его безусловному выполнению, не говоря уже о таких соглашениях, которые, фактически, являются общими,

– отмечает эксперт.

И добавляет: "Там не говорится напрямую, что Германия будет предпринимать какие-то действия. Она, возможно, будет это делать, а возможно, и нет. Там нет обязывающих формулировок. То есть, это все дано на откуп правительству Германии, которое будет способствовать тому, чтобы через Украину не менее десяти лет транспортировался соответствующий объем газа".

Аналитик отмечает, что это заявление может быть "определенной игрой со стороны американской администрации на период, пока у власти Германии еще не надолго будет находиться действующий канцлер".

Скоро в Германии выборы. Будем надеяться, что там придут "зеленые" с другими подходами к энергетической и политике безопасности. Поэтому, возможно, это на определенный период позволит наладить отношения между США и Германией,

– отмечает Боровик.

По словам эксперта, администрация США могла неформально договориться на том, чтобы Германия способствовала заходу на европейский рынок американского сжиженного газа.

Так, они проложили себе возможность на сжиженном газе, уже построены несколько терминалов. В частности, в Литве и Польше. Будут строиться еще. Возможно, это один из пунктов договоренностей, который не фигурирует в том, что Германия будет способствовать Западу и покупке на рынке сжиженного американского газа. Как говорится, своя рубашка ближе к телу,

– говорит Боровик.

"Эпоха Меркель" завершается

В Германии осенью 2021 года пройдут парламентские выборы. Ангела Меркель, возглавляющая немецкое правительство с 2005 года, объявила, что не будет баллотироваться на следующий срок. Управляющий блок ХДС/ХСС, что 16 лет подряд руководит страной, и многолетнего коалиционного партнера СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) могут вытеснить "зеленые". Последние впервые за свою 40-летнюю историю выдвинули собственного кандидата в канцлеры – Анналену Бербок.

Для Украины особенно важно, что "зеленые" – единственная партия Германии, категорически выступающая против строительства "Северного потока-2".

От "Северного потока-2" выигрывает только система Путина... Приверженность к "Северному потоку-2" имеет серьезные последствия: строительство оскорбляет наших европейских партнеров, дестабилизирует Украину и подрывает четкий курс в отношении России на уровне ЕС,

– заявила Бербок после приговора Навальному, призвав правительство остановить проект.

Трубы, сложенные для хранения возле северо-германского порта Мукран на острове Рюген. Германия, 28 февраля 2018 года / Фото Axel Schmidt/Nord Stream 2

Новое правительство в Германии: что может измениться?

Руководящий блок ХДС/ХСС может и будет претендовать на первое место на выборах. Однако, следующее правительство Германии будет иметь несколько иной вид, чем сегодня. Сегодня в Германии действует правительство так называемой Большой коалиции, в которую входят христианские демократы и социал-демократы. Крупнейшими лоббистами "Северного потока-2" являются социал-демократы.

может и будет претендовать на первое место на выборах. Однако, следующее правительство Германии будет иметь несколько иной вид, чем сегодня. Сегодня в Германии действует в которую входят христианские демократы и социал-демократы. Крупнейшими лоббистами "Северного потока-2" являются социал-демократы. ХДС считается с интересами отечественного бизнеса, который также поддерживает этот проект. Таким образом, можно говорить об определенной гармонии коалиционных партнеров в вопросе "Северного потока-2”.

В январе 2021 года немецкие региональные политики федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания из-за потерь компаний от американских санкций даже создали фонд, чтобы достроить газопровод. Именно в этом регионе на севере Германии расположена береговая инфраструктура газопровода. Фонд должен быстро и про запас закупить оборудование и материалы, необходимые для завершения строительства, а также передавать их на строительство, тем самым выводя из-под угрозы санкций поставщики и подрядчиков. Когда в новое правительство Германии войдут “зеленые”, то придется согласовывать коалиционные намерения.

Помощь "зеленых"

Валерий Боровик говорит, что заявления немецких "зеленых" являются достаточно перспективными для Украины. Руководство этой партии несколько дней было в Украине и встречалось с высокопоставленными чиновниками. В том числе, они обсуждали поддержку в энергетическом секторе.

По его словам, Украина должна выстраивать с "зелеными" такие отношения, чтобы "мы не были теми, кто всегда что-то просит". Украина, говорит эксперт, должен донести, что влияние российского капитала энергоресурсов на немецкую политику – вредно и для самой Германии.

"Зеленые" выступают за то, чтобы ограничить влияние Москвы и использование ею энергоносителей и новых газопроводов для влияния на европейскую и немецкую политику, в частности. Но нужно понимать, что после выборов в Германии будет не единоличное правление, а коалиция,

– добавил аналитик.

Какие угрозы в газопроводе видят "зеленые"?