Жесткие немецкие правила для "Северного потока-2": выиграет ли от этого Украина

Россия начала строить "Северный поток-2" в обход Украины, чтобы не быть зависимой от украинского транзита. Однако страна столкнулась с огромным количеством палок в колесах: американские санкции, европейские правила, кассовый кризис в "Газпроме" и другие.

Заработает ли в конце концов "Северный поток-2" и как это отразится на украинской экономике? Об этом – далее в статье 24 канала.

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Европейские правила для "Газпрома"

Немецкий регулятор применил по "Северному потоку-2" третий энергетический пакет ЕС.

Это – антимонопольное правило, которое предусматривает, что:

одна компания-поставщик может использовать не более 50% трубы;

оператором транзита назначается независимая компания.

Согласно с этим пакетом, "Газпром" сможет использовать только 50% трубопровода, а все остальное должен отдать конкурентам. Это должно исключить монополию российского газа в Европе и является частью программы энергетической безопасности. А поскольку вход к газопроводу есть только у России, то "Северный поток-2" просто рискует остаться полупустым. При таких условиях РФ не сможет отказаться от украинского транзита и недополучит значительное количество средств.



Схема "Северного потока-2" / Инфографика с baltnews.ee

В проект было вложено 9,5 миллиарда евро. Половина из этой суммы поступила от европейских инвесторов, поэтому не только "Газпром", но и немецкие компании заинтересованы в том, чтобы труба заработала в полную силу. При полной загруженности, проект должен окупиться примерно за 14 лет. И понятно, что работа только на 50% мощности вдвое уменьшит рентабельность.

Следует учитывать, что Россия дополнительно потратила 31 миллиард долларов на прокладку сухопутной трубы от Ямала до Балтийского моря, без которого "Северный поток-2" не мог бы функционировать. Это также является частью Балтийского проекта, однако Россия в него вложилась лично. То есть окончательное время, когда газопровод полностью окупится, для "Газпрома" будет значительно больше.

Правила третьего энергопакета к России применяют не впервые. Подобная история также была с "Северным потоком-1", в который также вкладывали деньги немецкие компании. Под действие правил ЕС попал трубопровод "OPAL", который является наземным продолжением "Северного потока-1" в Германии.

Ситуация очень похожая. По иску польской компании "PGNiG", "Газпрому" запретили использовать половину трубы. Россия долго спорила с этим, потому что их компания является единственной, которая физически может наполнять "OPAL". Суд принимал разные решения и в 2019 году для "OPAL" все же оставил правила третьего энергопакета. Польша победила.

Нельзя сказать, что это слишком повлияло на конечный результат. "Северный поток-1" сейчас загружен на 106%, потому что транзитирует газ по альтернативным немецким газопроводам. Германии экономически было бы выгоднее вообще не трогать "OPAL" и получать дешевый газ, но Европейский суд решил, что правила будут одни для всех. Сейчас немецкий регулятор вместе с Россией продолжает суд за вывод "OPAL" из-под правил третьего энергопакета.

Кто играет против "Северного потока-2"?

Свою роль в истории с "Северным потоком-2" играют еще два важных фактора. Речь идет про огромные убытки "Газпрома" и американские санкции.

Если в начале 2019 года на британском хабе NBP газ продавали за 250 долларов/1000 куб. м, то на конец года контракты стоили уже по 130 долларов. Сейчас цена быстрых контрактов на энергоноситель из-за падения спроса и изменения сезона составляет около 60 долларов.

Также "Газпром" страдает от существенного уменьшения спроса от Турции, которая треть своих потребностей теперь покрывает за счет нового Южного газотранспортного коридора, покупая "голубое топливо" в Азербайджане.

Кстати, на турецком направлении в планах есть построение трубы через Каспийское море из Туркменистана в обход России, что может привести к появлению на европейском рынке еще одного, а может и нескольких крупных игроков. "Газпром" в свою очередь пытается блокировать строительство газопровода через Каспийское море.



Схема Транскаспийского газопровода / Инфографика с haqqin.az

Опасным конкурентом России на европейском рынке выступают и США, которые предлагают странам ЕС постепенно переходить на американский сжиженный газ. Например, по данным Reuters, за период с октября по январь 2019 года Европа приобрела 3,23 миллиона тонн сжиженного газа против 0,7 миллиона тонн в этот же период в 2018 году.

А несколько дней назад свое соглашение с "Газпромом" о поставках газа разорвала Польша. Страна постепенно планирует переходить на альтернативных поставщиков из Норвегии и США.

Как следствие, в бюджете российской компании появилась дыра на 10 миллиардов долларов, которую придется покрывать кредитами или субсидиями, считает аналитик агентства "Ведомости" Дмитрий Мариченко. Эксперты из компании "Сбербанк CIB" прогнозируют, что компания будет терпеть убытки до конца 2021 года. Это, в частности, означает, что "Газпрому" может не хватить собственных денег на инвестпроекты, запланированные на 2020-2021 годы.

Конечно, решение о применении третьего энергопакета еще может быть обжаловано в суде, чем россияне и воспользуются.

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Американские санкции и безопасность

Американцы рассматривают Россию как конкурента на газовом рынке Европы. Кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии 24 каналу отметил, что коронавирусный кризис может сделать последствия запуска "Северного потока-2" особенно экстремальными для США.

Сейчас, в связи с экономическим кризисом, потребление газа в ЕС существенно сократилось, цена на него упала. Поскольку себестоимость американского газа, с учетом его поставок в Европу, значительно выше российского, американцы оказались под угрозой потери своей доли на европейском рынке. Запуск "Северного потока-2" поставит крест на их планах в Европе,

– сказал Хмелевский.

Важным фактором для новых поставщиков газа в Европу является существенное расширение европейского рынка. В частности, добычу газа будут сокращать в Нидерландах. Это связано с желанием европейцев улучшить состояние экологии и уменьшить вредное производство. Это означает, что теперь ЕС будет больше импортировать из других стран.

Мотивы блокирования строительства "Северного потока-2" не только экономические, но и политические. В частности, Трамп видит в строительстве трубы увеличение зависимости Европы от России и ее энергоресурсов. В Украине такое называют "нефтегазовая игла".

Ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов в комментарии 24 каналу отмечает, что Россия подкупает Германию более дешевыми логистическими услугами по сравнению с конкурентами – США, Норвегией, Алжиром или Катаром. Итак, российская энергия является относительно дешевой, она способствует развитию немецкой промышленности.



Трамп убедил Меркель покупать больше американского газа / Фото AP Images

"Трамп много раз упрекал Германию за покупку российского газа, ведь это делает Россию сильнее. Германия еще до пандемии привлекла катарский капитал для строительства на атлантическом побережье Франции и на немецком берегу Балтики дополнительных терминалов для принятия американского сжиженного газа. По мнению Меркель, такой компромисс должен успокоить Вашингтон и помочь Германии выполнить нормативные положения "Европейской энергетической хартии" по диверсификации (разнообразию, – прим. авт.) источников газа", – сказал Мартынов.

Соединенные Штаты угрожают санкциями компаниям, которые пытаются достроить "Северный поток-2". Американцы ввели меры против швейцарской компании, которая прокладывала трубы. Под давлением она вынуждена была отказаться от проекта. Недавно россияне привлекли для строительства компанию "Академик Черский", которая также рискует попасть под санкции. США пригрозили новыми санкциями, если трубу все же достроят.

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Что будет с украинским транзитом?

Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы избавиться от транзита через своих соседей. Именно поэтому строительство обоих "Северных потоков" всегда сопровождалось критикой от стран-транзитеров – Украины, Беларуси и Польши.

России очень хотелось бы прямо влиять на страны Европы и забрать у Украины возможность диктовать свои условия.

В конце 2019 года "Нафтогаз" заключил новое соглашение с "Газпромом" о транзите. Россия настаивала, чтобы это была краткосрочная сделка на один год (до завершения Северного потока-2 оставался год, поэтому украинский транзит в дальнейшем мог быть просто ненужным). Украина же настаивала на том, чтобы соглашение заключили сразу на 5 лет по принципу "качай или плати". Теперь Россия 5 лет должна обязательно качать украинской трубой газ в определенном количестве или платить такую ​​же сумму без транзита.

Согласно договору, в первый год Россия должна перекачать через Украину не менее 65 миллиардов куб. м "голубого топлива", а в последующие 4 года – по 40 миллиадов куб. м. Очевидно, что Россия выбила себе другие условия на первый год, пока "Северный поток-2" еще не начал работать.

Чтобы понимать важность транзита для Украины, приведем конкретные цифры. Украинский бюджет за 2019 от транзита российского газа получил 70 миллиардов гривен. Это 7% от всех доходов государственного бюджета. За следующие 5 лет Украина по новому соглашению должна получить не менее 7 миллиардов долларов.

Президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск "Северного потока-2" в 2021 году. Если все же из-за санкций трубопровод не достроят, то выиграть от этого может украинский транзит (Россия может увеличивать транспортировки газа через Украину, но не уменьшать).



Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на встрече с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером / Фото Szymon Kardas

Впрочем, в долгосрочной перспективе для Украины все будет зависеть от того, как будет работать "Северный поток-2": полностью, вполсилы или его вообще не будут использовать. Советник председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль отметила, что сохранение транзитной роли Украины до сих пор под вопросом. По ее словам, если российский трубопровод будет достроен, наш транзит с высокой вероятностью будет равен нулю.

Именно поэтому, санкции США сейчас имеют решающее значение для блокировки строительства. Как известно, российский трубоукладчик "Академик Черский" уже зашел в немецкий порт Мукран, где находится логистический центр Nord Stream 2 AG и хранятся материалы для завершения строительства. Наши американские партнеры уверяют, что "Газпрому" не удастся привлечь свой флот без риска для всей компании и ее акционеров попасть под жесткие санкции США,

– пишет она.

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Злую шутку с Украиной могут сыграть неудачи России на европейском газовом рынке, убежден кандидат экономических наук Александр Хмелевский. Наращивание американских поставок газа в Европу постепенно будет приводить к сокращению объемов транзита через Украину. Поэтому Украине следует готовиться к сокращению транзитных поставок независимо от того, будет построен "Северный поток-2" или нет.

"Нужно искать альтернативные поставки газа, строить газовый терминал на Черном море, новые газопроводы. В противном случае мы не только потеряем транзит газа, но и не сможем обеспечить газом потребности Украины", – сказал эксперт в комментарии 24 каналу.