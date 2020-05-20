Росія почала будувати "Північний потік-2" в обхід України, щоб не бути залежною від українського транзиту. Однак, країна зіткнулася з величезною кількістю палок у колесах: американські санкції, європейські правила, касова криза у "Газпромі" тощо.

Чи запрацює врешті "Північний потік-2" та як це позначиться на українській економіці? Про це – далі у статті 24 каналу.

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Європейські правила для "Газпрому"

Німецький регулятор застосував щодо "Північного потоку-2" третій енергетичний пакет ЄС.

Це – антимонопольне правило, яке передбачає, що:

одна компанія-постачальник може використовувати не більше, ніж 50% труби;

оператором транзиту призначається незалежна компанія.

Згідно з цим пакетом, "Газпром" зможе використовувати тільки 50% трубопроводу, а все інше – має залишити конкурентам. Це має унеможливити монополію російського газу в Європі та є частиною програми енергетичної безпеки. А оскільки вхід до газопроводу є тільки у Росії, то "Північний потік-2" просто ризикує залишитись напівпорожнім. За таких умов РФ не зможе відмовитись від українського транзиту та недоотримає значну кількість коштів.



Схема "Північного потоку-2" / Інфографіка з baltnews.ee

У проєкт було вкладено 9,5 мільярда євро. Половина з цієї суми надійшла від європейських інвесторів, тому не лише "Газпром", а й німецькі компанії зацікавлені в тому, щоб труба запрацювала на повну силу. За умови повної завантаженості, проєкт має окупитися приблизно за 14 років. І зрозуміло, що робота лише на 50% потужності вдвічі зменшить рентабельність.

Варто враховувати, що Росія додатково витратила 31 мільярд доларів на прокладання сухопутної труби від Ямалу до Балтійського моря, без якого "Північний потік-2" не міг би функціонувати. Це також є частиною балтійського проєкту, однак Росія у нього вклалась особисто. Тобто остаточний час, коли газопровід повністю окупиться, для "Газпрому" буде значно більшим.

Правила третього енергопакета до Росії застосовують не вперше. Подібна історія також була з "Північним потоком-1", у який також вкладали гроші німецькі компанії. Під дію правил ЄС потрапив трубопровід "OPAL", який є наземним продовженням "Північного потоку-1" в Німеччині.

Ситуація дуже схожа. За позовом польської компанії "PGNiG", "Газпрому" заборонили використовувати половину труби. Росія довго сперечалася з цим, бо їхня компанія є єдиною, яка фізично може наповнювати "OPAL". Суд приймав різні рішення і у 2019 році для "OPAL" все ж таки залишив правила третього енергопакета. Польща перемогла.

Не можна сказати, що це надто вплинуло на кінцевий результат. "Північний потік-1" зараз завантажений на 106%, бо транзитує газ альтернативними німецькими газопроводами. Німеччині економічно було б вигідніше взагалі не чіпати "OPAL" та отримувати дешевий газ, але Європейський суд вирішив, що правила будуть одні для всіх. Зараз німецький регулятор разом із Росією продовжує суд за вивід "OPAL" з-під правил третього енергопакета.

Хто грає проти "Північного потоку-2"?

Свою роль в історії з "Північним потоком-2" грають ще два важливі фактори. Мова про величезні збитки "Газпрому" та американські санкції.

Якщо на початку 2019 на британському хабі NBP газ продавали за 250 доларів/1000 куб. м, то на кінець року контракти коштували вже по 130 доларів. Зараз ціна швидких контрактів на енергоносій через падіння попиту та зміну сезону складає близько 60 доларів.

Також "Газпром" страждає від суттєвого зменшення попиту від Туреччини, яка третину своїх потреб тепер покриває коштом нового Південного газотранспортного коридору, купуючи "блакитне паливо" в Азербайджану.

До речі, на турецькому напрямку в планах є побудова труби через Каспійське море з Туркменістану в обхід Росії, що може призвести до появи на європейському ринку ще одного, а може і декількох великих гравців. "Газпром" своєю чергою намагається блокувати будівництво газопроводу через Каспійське море.



Схема Транскаспійського газопроводу / Інфографіка з haqqin.az

Небезпечним конкурентом Росії на європейському ринку виступають і США, які пропонують країнам ЄС поступово переходити на американський скраплений газ. Наприклад, за даними Reuters, за період з жовтня по січень 2019 року Європа придбала 3.23 мільйона тонн скрапленого газу проти 0.7 мільйона тонн в цей же період в 2018.

А декілька днів тому свою угоду з "Газпромом" про постачання газу розірвала Польща. Країна поступово планує переходити на альтернативних постачальників з Норвегії та США.

Як наслідок, в бюджеті російської компанії з'явилась дірка на 10 мільярдів доларів, яку доведеться покривати кредитами або субсидіями, вважає аналітик агентства "Ведомости" Дмитро Мариченко. Експерти з компанії "Сбербанк CIB" прогнозують, що компанія матиме збитки до кінця 2021 року. Це, зокрема, означає, що "Газпрому" може не вистачити власних грошей на інвестпроєкти, заплановані на 2020-2021 роки.

Звісно, рішення про застосування третього енергопакета ще може бути оскаржене в суді, чим росіяни і скористаються.

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Американські санкції та безпека

Американці розглядають Росію як конкурента на газовому ринку Європи. Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський у коментарі 24 каналу зазначив, що коронавірусна криза може зробити наслідки від запуску "Північного потоку-2" особливо екстремальними для США.

Зараз, у зв'язку з економічною кризою, споживання газу в ЄС суттєво скоротилося, ціна на нього впала. Оскільки собівартість американського газу, з урахуванням його поставок в Європу, значно вище ніж російського, американці опинилися під загрозою втрати своєї частки на європейському ринку. Запуск "Північного потоку-2" поставить хрест на їхніх планах в Європі,

– сказав Хмелевський.

Важливим фактором для нових постачальників газу в Європу є суттєве розширення європейського ринку. Зокрема, видобуток газу скорочуватимуть в Нідерландах. Це пов'язано з бажанням європейців поліпшити стан екології та зменшити шкідливе виробництво. Це означає, що тепер ЄС буде більше імпортувати з інших країн.

Мотиви блокування будівництва "Північного потоку-2" є не тільки економічними, а й політичними. Зокрема, Трамп вбачає у будівництві труби збільшення залежності Європи від Росії та її енергоресурсів. В Україні таке називають "нафтогазова голка".

Провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України Андрій Мартинов у коментарі 24 каналу зазначає, що Росія підкуповує Німеччину дешевшими логістичними послугами, у порівнянні з конкурентами – США, Норвегією, Алжиром або Катаром. Отже, російська енергія є відносно дешевою, вона сприяє розвитку німецької промисловості.



Трамп переконав Меркель купувати більше американського газу / Фото AP Images

"Трамп багато разів дорікав Німеччині за купівлю російського газу, що це робить Росію сильнішою. Німеччина ще до пандемії залучила катарський капітал для будівництва на атлантичному узбережжі Франції та на німецькому березі Балтики додаткових терміналів для прийняття американського скрапленого газу. На думку Меркель, такий компроміс мав заспокоїти Вашингтон та допомогти Німеччині виконати нормативні положення "Європейської енергетичної хартії" щодо диверсифікації (урізноманітнення, – прим. авт.) джерел постачання газу", – сказав Мартинов.

Сполучені Штати погрожують санкціями компаніям, які намагаються добудувати "Північний потік-2". Американці ввели заходи проти швейцарської компанії, яка прокладала труби. Під тиском вона вимушена була відмовитись від проєкту. Нещодавно росіяни залучили для будівництва компанію "Академік Черський", яка також ризикує потрапити під санкції. США пригрозили новими санкціями, якщо трубу все ж таки добудують.

До речі: "Північний потік-2" можна буде заповнити лише наполовину, "Газпром" отримав відмову в Німеччині

Що буде з українським транзитом?

Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб позбутися транзиту через своїх сусідів. Саме тому будівництво обох "Північних потоків" завжди супроводжувалось критикою від країн-транзитерів – України, Білорусі та Польщі.

Росії дуже хотілося б прямо впливати на країни Європи та забрати в України можливість диктувати свої умови.

Наприкінці 2019 року "Нафтогаз" уклав нову угоду з "Газпромом" про транзит. Росія наполягала, щоб це була короткострокова угода на один рік (до завершення Північного потоку-2 залишався рік, тому український транзит надалі міг бути просто непотрібним). Україна ж наполягала на тому, щоб угоду уклали одразу на 5 років за принципом "качай або плати". Тепер Росія 5 років має обов'язково качати українською трубою газ у певній кількості або платити таку ж суму без транзиту.

Згідно з угодою, в перший рік Росія має перекачати через Україну щонайменше 65 мільярдів куб. м "блакитного палива", а в наступні 4 роки – по 40 мільярдів куб. м. Очевидно, що Росія вибила собі інші умови на перший рік, доки "Північний потік-2" ще не почав працювати.

Щоб розуміти важливість транзиту для України, наведемо конкретні цифри. Український бюджет за 2019 рік від транзиту російського газу отримав 70 мільярдів гривень. Це майже 7% від усіх доходів державного бюджету. За наступні 5 років Україна за новою угодою має отримати щонайменше 7 мільярдів доларів.

Президент РФ Володимир Путін анонсував запуск "Північного потоку-2" у 2021 році. Якщо все ж таки через санкції трубопровід не добудують, то виграти від цього може український транзит (Росія може збільшувати транспортування газу через Україну, але не зменшувати).



Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на зустрічі з головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером / Фото Szymon Kardas

Утім, в довгостроковій перспективі для України все буде залежати від того, як працюватиме "Північний потік-2": повністю, упівсили або ж його взагалі не будуть використовувати. Радниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль зазначила, що збереження транзитної ролі України досі під питанням. З її слів, якщо російський трубопровід буде добудовано, наш транзит з високою ймовірністю буде дорівнювати нулю.

Саме тому, санкції США мають зараз вирішальне значення для блокування будівництва. Як відомо, російський трубоукладач "Академік Черський" вже зайшов у німецький порт Мукран, де знаходиться логістичний центр Nord Stream 2 AG та зберігаються матеріали для завершення будівництва. Наші американські партнери запевняють, що "Газпрому" не вдасться залучити свій флот без ризику для всієї компанії та її акціонерів потрапити під жорсткі санкції США,

– пише вона.

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Злий жарт з Україною можуть зіграти невдачі Росії на європейському газовому ринку, переконаний кандидат економічних наук Олександр Хмелевський. Нарощування американських поставок газу в Європу поступово буде призводити до скорочення обсягів транзиту через Україну. Тому Україні варто готуватися до скорочення транзитних поставок незалежно від того, буде побудовано "Північний потік-2" або ні.

"Потрібно шукати альтернативні поставки газу, будувати газовий термінал на Чорному морі, нові газогони. В іншому випадку ми не лише втратимо транзит газу, але й не зможемо забезпечити газом потреби України", – сказав експерт у коментарі 24 каналу.