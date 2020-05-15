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БЛОГ Олена Зеркаль
Ексзаступник голови МЗС, радниця голови правління Нафтогазу

"Північний потік-2" розбиває сподівання Росії, або Удар нижче пояса

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Північний потік-2 - що означає рішення Німеччини для Росії - 24 канал
"Північний потік-2" розчаровує Кремль / gazprom.ru

На проєкт "Північний потік 2" на німецькій території мають повною мірою поширюватися правила оновленої газової директиви ЄС. Чим це загрожує Росії?

Отримала сьогодні багато запитань щодо рішення Німецького регулятора. Зокрема, всіх цікавить чи повністю воно блокує "Північний̆ потік-2", і чому воно таке важливе?

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Рішення Федеральної мережевої агенції ФРН стосується правил його функціонування у випадку завершення будівництва. Якщо точніше, воно означає, що на проєкт "Північний потік 2" на німецькій території мають повною мірою поширюватися правила оновленої газової директиви ЄС.

Це, в першу чергу, розділення функцій – одна компанія не може бути постачальником та транзитером газу. За російським законодавством "Газпром" користується монопольним правом видобувати та експортувати газ. Отже, це рішення може спонукати РФ таки наблизитися до європейських норм функціонування газового ринку та провести анбандлінг "Газпрому".

Крім того, одна компанія може користуватися не більше ніж 50% потужностей трубопроводу. До решти 50% власник повинен надати вільний доступ іншим компаніям. Що складно уявити, оскільки "вхід в трубу" є лише на території РФ. Отже, у такому випадку, навіть якщо проєкт буде завершено, Росія зможе використовувати його проєктні транзитні потужності (55 млрд куб. м на рік) тільки на половину.

Звісно, компанія Nord Stream 2 AG має ще місяць, щоб подати апеляцію на рішення німецького регулятора. І вона вже заявила, що скористається цим правом. Але ми розраховуємо, що аргументи про неможливість застосування звільнення будуть такими ж переконливими для німецької феміди, як і для регулятора.

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Втім, збереження транзитної ролі України все ще під питанням. Якщо трубопровід буде добудовано, наш транзит з високою ймовірністю буде дорівнювати нулю.

Саме тому, санкції США мають зараз вирішальне значення для блокування будівництва. Як відомо, російський трубоукладчик "Академік Черський" вже зайшов у німецький порт Мукран, де знаходиться логістичний центр Nord Stream 2 AG та зберігаються матеріали для завершення будівництва. Наші американські партнери запевняють, що "Газпрому" не вдасться задіяти свій флот без ризику для всієї компанії та її акціонерів потрапити під жорсткі санкції США.

Автор: Олена Зеркаль
Теги: Публікації Новини політики Газ Ринок газу Північний потік-2 Газпром Новини Росії
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