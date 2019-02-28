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      "Северный поток-2": Климкин спрогнозировал новую газовую войну

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      Павел Климкин
      Павел Климкин / 24 канал

      Россия может организовать новую газовую войну, если "Северный поток-2" построят. После возведения газопровода Россия просто не будет придерживаться никаких правил.

      Кроме того, строительство "Северного потока-2" может представлять угрозу для европейской энергетической безопасности. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Павел Климкин в комментарии "Польскому радио".

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      Безусловно, Россия организует новую газовую войну, если "Северный поток-2" будет построено. Она использует любые средства. Провокации будут, как только "Северный поток" построят. И любые гарантии со стороны России... Ну, посмотрите, Россия нарушила уже все, что возможно
      – подчеркнул глава отечественного дипведомства.

      По мнению Климкина, строительство "Северного потока-2" составит также опасность для всей Европы.

      "Очень большая угроза существует для европейской энергетической безопасности и для Европы. Посмотрите, что Россия делает в отношении нелегитимно построенного Крымского моста. А теперь представьте себе: через Балтийское море она перекачивает более 1000 миллиардов кубометров газа. Как она будет защищать этот транзит, к каким провокациям она будет прибегать?" – сказал министр.

      Климкин также рассказал, как дальше будет действовать Украина, чтобы защитить себя от угроз, которые могут возникнуть из-за строительства газопровода. В частности, он высказался о сотрудничестве с Польшей.

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      "Мы вместе с Польшей строим интерконнекторы, говорим о поставках газа, говорим о поставках сжиженного газа, говорим об объединении энергетических систем. У нас, кстати, очень много классных проектов. Должны довести их до конца. Украина и Польша – особые стратегические партнеры во всем. Но, в частности, и в энергетическом секторе. От нашего партнерства, от нашей дружбы очень много будет зависеть в контексте того, как Европа будет выглядеть в последующие годы", – добавил глава МИД Украины.

      Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Новый проект начинается в российском Выборге, проходит на дне Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700. С точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект.


      Где проходит "Севереный поток-2"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

      Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости политики Новости Украины МИД Украины Павел Климкин Новости России Украина – Россия Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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