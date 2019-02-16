Я на стороне Порошенко, но Россия останется нашим партнером, – Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Россия создает проблемы для всего мира. Однако ее изоляция недопустима.

Меркель подчеркнула, что "после 2014 года отношения с РФ коренным образом изменились", имея в виду российскую агрессию против Украины, пишет "Европейская правда".

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Ангела Меркель считает необходимым сохранять не только диалог, но и "партнерство" с путинской Россией. "Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией", – сказала канцлер.

Конечно, я на стороне господина Порошенко (в конфликте с РФ – ред. 24 канал), но вопросы, связанные с "Северным потоком-2", также остаются для меня важны,

– пояснила Меркель.

Она добавила, что "российский газ останется российским газом, а Россия останется нашим партнером".

Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.