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      Я на боці Порошенка, але Росія залишиться нашим партнером, – Меркель

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      Я на боці Порошенка, але Росія залишиться нашим партнером, – Меркель
      Я на боці Порошенка, але Росія залишиться нашим партнером, – Меркель / vestikavkaza.ru

      Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Росія створює проблеми для всього світу. Однак, її ізоляція не є припустимою.

      Меркель наголосила, що "після 2014 року відносини з РФ докорінно змінилися", маючи на увазі російську агресію проти України, пише "Європейська правда".

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      Ангела Меркель вважає необхідним зберігати не лише діалог, але і "партнерство" з путінською Росією. "Геостратегічно Європа не вправі переривати відносини з Росією", – сказала канцлерка.

      Звичайно я на боці пана Порошенка (у конфлікті з РФ – ред. 24 канал), але питання, пов’язані з "Північним потоком-2", також лишаються для мене важливими",
      – пояснила Меркель.

      Вона додала, що "російський газ лишиться російським газом, а Росія залишиться нашим партнером".

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Північний потік-2 Петро Порошенко Ангела Меркель
      Джерело: 24 Канал
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