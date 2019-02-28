"Північний потік-2": Клімкін спрогнозував нову газову війну

Росія може зорганізувати нову газову війну, якщо "Північний потік-2" побудують. Після зведення газопроводу Росія просто не дотримуватиметься жодних правил.

Окрім того, спорудження "Північного потоку-2" може становити загрозу для європейської енергетичної безпеки. Таку думку висловив глава Міністерства закордонних справ Росії Павло Клімкін у коментарі "Польському радіо".

Читайте також: Як запуск "Північного потоку-2" вплине на збройний конфлікт на Донбасі?

Безумовно, Росія зорганізує нову газову війну, якщо "Північний потік-2" буде побудовано. Вона використає будь-які засоби. Провокації будуть, як тільки "Північний потік" побудують. І будь-які гарантії з боку Росії… Ну, подивіться, Росія порушила вже все, що можливо

– наголосив очільник вітчизняного дипвідомства.

На думку Клімкіна, будівництво "Північного потоку-2" становитиме також небезпеку для всієї Європи.

"Дуже велика загроза існує для європейської енергетичної безпеки і для Європи. Подивіться, що Росія робить стосовно нелегітимно побудованого Кримського мосту. А тепер уявіть собі: через Балтійське море вона перекачує більш, ніж 1000 мільярдів кубометрів газу. Як вона буде захищати цей транзит, до яких провокацій вона буде вдаватися?" – сказав міністр.

Клімкін також розповів, як далі діятиме Україна, щоб захистити себе від загроз, що можуть виникнути через будівництво газопроводу. Зокрема, він висловився про співробітництво із Польщею.

Читайте також: Я на боці Порошенка, але Росія залишиться нашим партнером, – Меркель

"Ми разом із Польщею будуємо інтерконектори, говоримо про постачання газу, говоримо про постачання скрапленого газу, говоримо про поєднання енергетичних систем. У нас, до речі, дуже багато класних проектів. Маємо довести їх до кінця. Україна і Польща – особливі стратегічні партнери у всьому. Але, зокрема, і в енергетичному секторі. Від нашого партнерства, від нашої дружби дуже багато буде залежати в контексті того, як Європа буде виглядати в наступні роки", – додав глава МЗС України.

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Новий проект починається у російському Виборзі, проходить на дні Балтійського моря і пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700. З точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект.



Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС.



Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.