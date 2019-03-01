"Северный поток-2": Украина должна подготовиться к серьезным потерям
Пропагандисты Кремля открыто угрожают Украине крахом, только российское голубое топливо потечет в Европу в обход по новому российскому газопроводу "Северный поток-2". В своих водах россияне уже проложили 500 из 1200 километров газопровода. Завершить планируют до конца 2019 года.
Где продолжается строительство "Северного потока-2"? В немецких водах уже закончили строить свою часть. Продолжается строительство в Финляндии и начинается в Швеции. Единственная страна, которая до сих пор сопротивлялась российскому проекту, Дания еще решает, давать ли разрешение на строительство газопровода в ее водах.
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Карта, где проходит "Северный поток-2"
Список стран, которые выступили против будиництва "Северного потока-2":
• Польша;
• Балтия;
• Украина;
• Молдова;
• Словакия;
• США;
Угрозы для Украины
Военное вторжение. В "Нафтогазе" считают, что "Северный поток-2" открывает Москве путь к военному вторжению. Когда украинская труба станет Кремлю не нужна, он может начать полномасштабную военную операцию против нашего государства.
В случае, если российский газ не будет транзитом по территории Украины, я могу предположить и настаиваю на том, что с большой вероятностью это приведет к тому, что эти военные действия передвинутся на нашу западную границу,
– сказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Военные эксперты отметили, что Москва не решится на вторжение, и Запад не допустить полномасштабную агрессию у границ ЕС. Но вот от попыток расшатать ситуацию в Украине Путин все равно не откажется.
"Украина будет подвергаться гибридным атакам на дипломатическом, информационном, кибер, экономическом, а также военном фронтах, но в виде конфликта малой интенсивности на тактическом звене. Чем экономически мы сильнее и чем сильнее Вооруженные силы, тем угрозы меньше", – сообщил полковник СБУ в отставке Виктор Ягуней.
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Настоящий удар по экономике. По разным оценкам убытки нашего государства составят до трех миллиардов долларов.
Как защитить энергетические и интересы безопасности государства?
Спасти украинскую трубу можно, если:
- увеличить собственную добычу;
- начать экспортировать газ самим.
Для этого надо либерализовать рынок и очистить его от коррупционных схем. Сейчас об этих изменениях Кабмин только говорит и все еще пытается сбалансировать интересы различных политических групп. Поэтому изменения нужны как в экономической, так и в политических сферах, чтобы не оказаться без газа посреди зимы, как 10 лет назад.