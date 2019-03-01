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      "Северный поток-2": Украина должна подготовиться к серьезным потерям

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      Пропагандисты Кремля открыто угрожают Украине крахом, только российское голубое топливо потечет в Европу в обход по новому российскому газопроводу "Северный поток-2". В своих водах россияне уже проложили 500 из 1200 километров газопровода. Завершить планируют до конца 2019 года.

      Где продолжается строительство "Северного потока-2"? В немецких водах уже закончили строить свою часть. Продолжается строительство в Финляндии и начинается в Швеции. Единственная страна, которая до сих пор сопротивлялась российскому проекту, Дания еще решает, давать ли разрешение на строительство газопровода в ее водах.

      Читайте также: "Северный поток-2": Климкин спрогнозировал новую газовую войну

      північний потік
      Карта, где проходит "Северный поток-2"

      Список стран, которые выступили против будиництва "Северного потока-2":

      • Польша;
      • Балтия;
      • Украина;
      • Молдова;
      • Словакия;
      • США;

      Угрозы для Украины

      Военное вторжение. В "Нафтогазе" считают, что "Северный поток-2" открывает Москве путь к военному вторжению. Когда украинская труба станет Кремлю не нужна, он может начать полномасштабную военную операцию против нашего государства.

      В случае, если российский газ не будет транзитом по территории Украины, я могу предположить и настаиваю на том, что с большой вероятностью это приведет к тому, что эти военные действия передвинутся на нашу западную границу,
      – сказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

      Военные эксперты отметили, что Москва не решится на вторжение, и Запад не допустить полномасштабную агрессию у границ ЕС. Но вот от попыток расшатать ситуацию в Украине Путин все равно не откажется.

      "Украина будет подвергаться гибридным атакам на дипломатическом, информационном, кибер, экономическом, а также военном фронтах, но в виде конфликта малой интенсивности на тактическом звене. Чем экономически мы сильнее и чем сильнее Вооруженные силы, тем угрозы меньше", – сообщил полковник СБУ в отставке Виктор Ягуней.

      Читайте также: Как запуск "Северного потока-2" повлияет на вооруженный конфликт на Донбассе?

      Настоящий удар по экономике. По разным оценкам убытки нашего государства составят до трех миллиардов долларов.

      Как защитить энергетические и интересы безопасности государства?

      Спасти украинскую трубу можно, если:

      1. увеличить собственную добычу;
      2. начать экспортировать газ самим.

      Для этого надо либерализовать рынок и очистить его от коррупционных схем. Сейчас об этих изменениях Кабмин только говорит и все еще пытается сбалансировать интересы различных политических групп. Поэтому изменения нужны как в экономической, так и в политических сферах, чтобы не оказаться без газа посреди зимы, как 10 лет назад.

      blog_ava
      Почему дешевеют доллар и евро и что будет дальше: объяснение экономистов
      1 марта
      4900
      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Война Владимир Путин Европа Газ Северный поток-2
      Источник: 24 канал
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