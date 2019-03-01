"Северный поток-2": Украина должна подготовиться к серьезным потерям

Пропагандисты Кремля открыто угрожают Украине крахом, только российское голубое топливо потечет в Европу в обход по новому российскому газопроводу "Северный поток-2". В своих водах россияне уже проложили 500 из 1200 километров газопровода. Завершить планируют до конца 2019 года.

Где продолжается строительство "Северного потока-2"? В немецких водах уже закончили строить свою часть. Продолжается строительство в Финляндии и начинается в Швеции. Единственная страна, которая до сих пор сопротивлялась российскому проекту, Дания еще решает, давать ли разрешение на строительство газопровода в ее водах.

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Карта, где проходит "Северный поток-2"

Список стран, которые выступили против будиництва "Северного потока-2":

• Польша;

• Балтия;

• Украина;

• Молдова;

• Словакия;

• США;

Угрозы для Украины

Военное вторжение. В "Нафтогазе" считают, что "Северный поток-2" открывает Москве путь к военному вторжению. Когда украинская труба станет Кремлю не нужна, он может начать полномасштабную военную операцию против нашего государства.

В случае, если российский газ не будет транзитом по территории Украины, я могу предположить и настаиваю на том, что с большой вероятностью это приведет к тому, что эти военные действия передвинутся на нашу западную границу,

– сказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Военные эксперты отметили, что Москва не решится на вторжение, и Запад не допустить полномасштабную агрессию у границ ЕС. Но вот от попыток расшатать ситуацию в Украине Путин все равно не откажется.

"Украина будет подвергаться гибридным атакам на дипломатическом, информационном, кибер, экономическом, а также военном фронтах, но в виде конфликта малой интенсивности на тактическом звене. Чем экономически мы сильнее и чем сильнее Вооруженные силы, тем угрозы меньше", – сообщил полковник СБУ в отставке Виктор Ягуней.

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Настоящий удар по экономике. По разным оценкам убытки нашего государства составят до трех миллиардов долларов.

Как защитить энергетические и интересы безопасности государства?

Спасти украинскую трубу можно, если:

увеличить собственную добычу; начать экспортировать газ самим.

Для этого надо либерализовать рынок и очистить его от коррупционных схем. Сейчас об этих изменениях Кабмин только говорит и все еще пытается сбалансировать интересы различных политических групп. Поэтому изменения нужны как в экономической, так и в политических сферах, чтобы не оказаться без газа посреди зимы, как 10 лет назад.