Глава Минагрополитики Роман Лещенко рассказал, что Северо-Крымский канал переходит в подчинение ведомства. Однако его будут использовать только для Херсонской области, а не для оккупированного Крыма.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины 26 апреля рассказали, что Северо-Крымский канал переходит в собственность ведомства. Об этом рассказал его глава Роман Лещенко.

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Переход Северо-Крымского канала

"Северо-Крымский канал, который до 2014 года обеспечивал Крым пресной водой, используется только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины. Что касается Крыма, то отмечу, что восстановление водоснабжения в Крым не будет и подобных переговоров с представителями России не велось ни со стороны Минагрополитики, ни Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов", – сказал Лещенко.

Он также рассказал, что в последнее время СМИ распространяют ложную информацию, что Госводагенство переходит в подчинение Госрыбагенству. И, мол, последние ведут активные переговоры с Россией по поставкам пресной воды в Крым.

Хочу заверить, что Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и это обусловлено реализацией Национального пилотного проекта орошения и мелиорации,

– добавил министр.

Основной задачей этого года Лещенко считает запуск пилотных проектов в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Что известно о Национальном пилотном проекте орошения и мелиорации?

О запуске проекта Национального проекта орошения и мелиорации министр Роман Лещенко сообщал в начале марта. По словам министра, основным "в краткосрочной перспективе надо обеспечить своевременную подачу воды для полива в 2021 году, в том числе и путем формирования объективных тарифов на воду для водопользователей".

"Минагро берет на себя лидерство в этой реформе и ее институциональной, законодательной и финансовой основы" – подытожил министр.

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